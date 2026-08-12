HDZ se kroz smeće obračunava s oporbom u Zagorju i na Braču: Počisti nered ispred svojih vrata

HDZ se u srijedu s dva posta oko smeća razračunava s oporbom, prozivajući SDP i Možemo zbog slučaja otpada u Poznanovcu, a saborsku zastupnicu i gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković zbog odlagališta Kupinovica.

U prvom postu HDZ postavlja pitanje zašto se iz redova oporbe, kako navode, ne čuju reakcije na slučaj otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji.

„Zašto od oporbe ne možete čuti ni ‘P’ o ekološkoj bombi u Poznanovcu? Zašto Možemo ili Zabočanin Hajdaš ne traže ostavke ili makar javno saslušanje dionika te velike korupcijske afere?“, poručuju iz HDZ-a.

Tvrde da razlog vide u tome što je riječ o Krapinsko-zagorskoj županiji, u kojoj SDP dugo obnaša vlast. U objavi pritom navode slučaj županijskog pročelnika za kojeg tvrde da je osuđen zbog krivotvorenja službene dokumentacije prilikom izdavanja dozvole za odlaganje otpada te slučaj povezuju i s bračnim parom Šincek. HDZ oporbi zamjera, kako navode, različite kriterije prema slučajevima povezanima s otpadom, koristeći izraze poput „SDP-ove kontaminacije“ i „toksičnog zagrljaja“. Prozivaju i Sandru Benčić, ističući da je upravo iz Poznanovca, odnosno s područja Općine Bedekovčina, gdje je do 2025. godine na vlasti bio SDP.

U drugoj objavi HDZ se obrušio na saborsku zastupnicu i gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković zbog njezinih istupa o problemu otpada u Lici.

HDZ tvrdi da Marković istodobno zanemaruje problem odlagališta Kupinovica na području Supetra. Navode da je 2014. godine, za njezina mandata, potpisan ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prema kojem se otpad iz bračkih općina odlagao na Kupinovici.

Prema tvrdnjama iz HDZ-ove objave, Supetar je time ostvarivao ekološku rentu od drugih jedinica lokalne samouprave, dok je odlagalište Košer na istočnom dijelu Brača zatvarano.

HDZ podsjeća i na najave iz rujna 2023. godine o sanaciji i zatvaranju Kupinovice, tvrdeći da taj problem do danas nije riješen.

U objavi također navode da se nakon jačih kiša vode s područja odlagališta slijevaju prema području kupališta Babin laz, što opisuju kao moguću prijetnju okolišu, zdravlju kupača i supetarskom turizmu.

„Pozivamo gradonačelnicu Ivanu Marković da se prestane baviti politikanstvom i rješavanjem problema u regijama u kojima nema odgovornost te da hitno počisti nered ispred svojih vrata“, zaključuju iz HDZ-a.