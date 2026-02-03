HDZ skinuo točku oko Vrhovnog suda s dnevnog reda

Na prijedlog HDZ-ovih zastupnika i glasovima vladajuće većine u utorak je s dnevnog reda sjednice Odbora za pravosuđe skinuta točka o davanju mišljenja o kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda, a nakon što na nedavnoj sjednici nije bilo kvoruma jer vladajući nisu ni došli.

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) stavio je na dnevni red i današnje sjednice točku o davanju mišljenja predsjedniku Republike o kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda, nakon što na prošloj nije bilo kvoruma, no potpredsjednik Odbora je uime Kluba HDZ-a predložio da ju se makne jer se "nisu još stekli uvjeti za nju".

Kako su prije dva tjedna obrazložili kada se na sjednicu s istom točkom dnevnog reda nisu odazvali, glasati o tri saslušana kandidata neće dok s lijevom oporbom traju paralelni pregovori oko izbora tri ustavna suca.

"Jedna od tri grane vlasti, Vrhovni sud, već je gotovo godinu dana bez predsjednika jer vi to vežete u tzv. paket kojim želite povezati izbor ustavnih sudaca s predsjednikom Vrhovnog suda. Pretvaramo se u v.d. pravosuđe, nemamo ni predsjednika Trgovačkog suda već godinu i pol dana. No, što vama znači pravosuđe kada ste jučer pogazili i Ustav i Zakon o javnom okupljanju, tako se ponašate u Saboru, tako vodite i državu", istaknula je zastupnica Urša Raukar (Možemo!).

Možemo! ne pristaje na vezivanje izbora ustavnih sudaca s predsjednikom Vrhovnog suda

Ponovila je stav da Možemo! ne pristaje na vezivanje izbora ustavnih sudaca s predsjednikom Vrhovnog suda te poručila kako "nikakve trgovine ne dolaze u obzir".

Mažar je uzvratio kako razumije nervozu možemovaca danas i da im smeta "prepun trg hrvatskog naroda bez ijednog incidenta", a Raukar ih optužila za uništavanje demokracije. "Nismo mi nervozni, samo gledamo kako uništavate demokraciju i neovisne institucije sukcesivno i svakodnevno", rekla je.

Grmoja je ustvrdio kako nije u redu da Odbor, koji je već odradio proces saslušanja kandidata, ne donosi i mišljenje o njima, naglasivši kako ni ovaj Odbor i pravosuđe "ne smiju patiti zbog trgovine koja se događa između HDZ-a i lijeve oporbe".

"Ja sam protiv kandidatkinje koju predlaže predsjednik, a vi nemate stav. Moja pozicija je da čuvam integritet ovog Odbora, ali i dostojanstvo hrvatskog pravosuđa i ja ću nastaviti sazivati Odbor s ovom točkom jer mislim da se trebamo očitovati o kandidatima", dodao je.

Najprije je na glasanje dao prijedlog prvotnog dnevnog reda s dvije točke, a to su izvješće o radu zatvorskog sustava za 2024. godinu te izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, no glasovima vladajuće većine nije prošao. Stoga je na glasanje dao i HDZ-ov prijedlog da se točka oko Vrhovnog suda makne, što je prošlo sa sedam glasova 'za' vladajuće većine te tri 'protiv'.

Vrhovni sud nema predsjednika još od ožujka prošle godine, kada je preminuo tadašnji predsjednik Radovan Dobronić, a prvo saslušanje kandidata za njegova nasljednika uslijedilo je tek nakon trećeg javnog poziva. Odbor je 1. prosinca prošle godine saslušao njih troje - Aleksandru Maganić, Šimu Saviću te Mirtu Matić, koja je kandidatkinja predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu funkciju.

No, Odbor nije dao mišljenje niti o jednom kandidatu već je i tada odgodio glasanje na zahtjev HDZ-a kako bi svi zastupnici u Saboru, a ne samo članovi Odbora, sukladno Zakonu o tajnosti podataka, dobili uvid u sadržaj očitovanja glavnog državnog odvjetnika koje je predsjednik Odbora Nikola Grmoja zatražio i dobio vezano uz kandidatkinju Matić.

Hrvatski sabor bira predsjednika Vrhovnog suda na prijedlog predsjednika Republike. S opće sjednice Vrhovnoga suda već je dano pozitivno mišljenje o kandidatkinji Matić, a čeka se i mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe, iako mišljenja niti jednog od ova dva tijela nisu obvezujuća za predsjednika Republike.