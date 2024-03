HDZ slavi i Plenković kreće u kampanju pod 'budnim okom' klona Tita i njegove Jovanke!

HDZ je na ove izbore krenuo uz velike prozivke lijeve oporbe kao "nazadnu ljevicu", nasljednike nekih prošlih vremena, protuzrazvojnu ljevicu, a i kada je i za vikend glavna europska tužiteljica Laura Kövesi prozvala premijera Andreja Plenkovića, HDZ je uzvratio kritikom ne Kövesi, nego SDP-ovaca i onih iz Možemo!.

-Imamo Hrvatsku demokratsku zajednicu koja koristi sredstva na zakonit način, zalaže se za samostalnost i neovisnost u radu institucija i ovu radikalnu ljevicu, koja bi istrage koristila za političke progone, za politička suđenja, funkcionirala na način nekih prošlih vremena - rekao je HDZ-ov Tomislav Mažar.

Ukratko, jedan dio kampanje će se temeljiti na isticanju uspjeha Vlade, a drugi na povezivanje lijevog bloka s prošlim, komunističkim vremenima. I to je već vidljivo kao strategija HDZ-a.

Ali HDZ će u utorak imati veliku proslavu u Zagrebu baš pod statuama koje su klon Tita i njegove supruge Jovanke. Zagrebački HDZ je objavio da će proslavu 34. godišnjice osnutka stranke po četvrtima u centru glavnog grada održati u Laubi na Črnomercu. Radi se o prostoru u kojem se održavaju izložbe, mahom suvremen umjetnosti, ali služi i kao prostor za tribine i slična događanja.

Na samom ulazu u Laubu se nalaze dvije skulpture suvremenog kipara Ivana Fijolića naziva T&TO. Umjetnik je uzeo tijelo Josipa Broza Tita, točnije, njegovu poznatu pozu kipa Antuna Augustinčića koji se nalazi u Kumrovcu. Na nju je postavio glavu Jovanke Broz. Kipove je nemoguće izbjeći kada se dolazi u Laubu. Fijolić je poznat i po skulpturi Miše Kovača i Elvisa Presleyja, kada je njihove glave postavio na jedno mišićavo tijelo.

Kada je prva skulptura postavljena u dvorište, na sami ulaz, iz Laube su objavili: "Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da su Tito i Jovanka uživali u gin tonicu, ali svakako će vam poželjeti dobrodošlicu na ulasku u proljetnu terasu našeg all day bara".

I premijer Andrej Plenković je najavio izvrsnu atmosferu i objavio da će upravo taj skup biti početak kampanje u Zagrebu. Upravo on će biti nositelj izborne liste u 1. izbornoj jedinici koja obuhvaća sve četvrti koje u utorak slave 34. godine od osnivanja.

- U kampanju krećemo iz Laube u Zagrebu, to je moj kvart. Idemo u nove izborne izazove – rekao je Plenković.

HDZ-ovci obično na ovakva obilježavanja donose fotografiju ili bistu Franje Tuđmana, pa će biste dvojice ljudi koji su, svako na svoj način, obilježili hrvatsku povijest opet biti zajedno. Lauba je navodno izabrana kako bi HDZ pokazao i modernije, urbanije lice.