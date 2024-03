Stigla reakcija HDZ-ovca na izjavu eurotužiteljice: Ljevica istragu koristi za političke svrhe

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar poručio je u nedjelju kako u Hrvatskoj imamo HDZ koji koristi sredstva na zakonit način i zalaže se za samostalnost i neovisnost u radu institucija, te radikalnu ljevicu koja bi istrage koristila za političke progone i suđenja. "Imamo HDZ koji koristi sredstva na zakonit način, zalaže se za samostalnost i neovisnost u radu institucija i radikalnu ljevicu, koja bi istrage koristila za političke progone, za politička suđenja, funkcionirala na način nekih prošlih vremena... Mi ćemo čvrsto ostati na svojim stavovima vezano i za djelokrug rada i DORH-a, i Uskoka, i Europskog javnog tužitelja, i vezano za sve ono što je u interesu RH i hrvatskih građana", poručio je.

Mažar se time referirao na poruku glavne europske tužiteljice Laure Kovesi da o nadležnosti EPPO-a ne odlučuje vlada te da premijer Andrej Plenković pokušava zastrašiti europske tužitelje, kao i na izjave Sandre Benčić (Možemo) da je premijeru Kovesi poručila kako je EPPO nadležan za aferu s Geodetskim fakultetom i 3D snimanjima nakon potresa, te bi mu bilo bolje da zaštiti one koji se bore protiv korupcije.

“Da je bilo do Možemo Hrvatska ne bi dobila ni centa iz EU za obnovu. Dok je Vlada osigurala 2,5 milijardi eura, od toga 1,3 milijardi iz Fonda solidarnosti Možemo je tražio donatorske večere. Nastavili i dalje pa su tvrdili da RH neće iskoristiti sredstva i da će ih vratiti. Danas, zahvaljujući upravo tim EU sredstvima u Zagrebu se obnavlja preko stotinu škola, bolnica, crkvi, prometnica…”, rekao je Mažar na konferenciji za novinare.

Podsjetio je kako je zahvaljujući Vladi Hrvatska među prvima osnovala ured EPPO koji je jedan od najbrojnijih u EU te želi da oni neovisno i kvalitetno rade svoj posao. Tvrdi da postoji međusobna suradnja te da im se pomaže da neovisno rade kao i da od ostalih institucija, poput policije, DORH-a i Uskoka traže da rade neovisno svoj posao.

“I predsjednik Vlade Andrej Plenković je više puta istakao kako radi rekordnog priljeva europskog novca traži da se on zakonski troši i da svaka institucija radi sukladno svom djelovanju, odnosno da državne institucije gledaju ako je eventualno došlo do štete za državni proračun, a europske ako je došlo do štete za europski proračun i da se svaka istraga istraži do kraja, a krivci kazne”, rekao je Mažar.

U isto vrijeme, dodaje, Možemo šuti i ne zaziva policiju, DORH ili EPPO oko afera u gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu.

Istaknuo je i kako je sukladno svim dokumentima Ministarstva kulture i medija i Ministarstva financija, vidi se da su 'za 3D snimanja trošena državna sredstva'. Iz toga razloga, naše je mišljenje da DORH, sukladno zakonu, gleda taj dio procesa, poručio je i istaknuo dobru suradnju oko slučaja Žalac kada je DORH-a taj slučaj proslijedio EPPO-u.