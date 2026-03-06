Sedam godina izvlačili su novac iz HEP-a, a kad im se zbog izmjene pravilnika zatvorila jedna od dvije pipe, prešli su na Kliniku za psihijatriju u Jankomiru. U obje afere, Domitrović je navodno bio operativac
AFERA 'RIKVERC' PLUS+
HDZ suspendirao Gluića, bivši SDP-ovac Domitrović opet je desna ruka za izvlačenje novca
Prema priopćenju Uskoka, Berislav Gluić je prvookrivljeni u aferi 'Rikverc'. Riječ je o direktoru HEP-Upravljanje imovinom, jedne od tvrtki unutar HEP grupacije. U Uskoku je, kako doznajemo, rekao samo da nije kriv i odbio odgovarati na pitanja. Gluić je inače i član HDZ-a, a iz stranke za 24sata kažu da je njihov Časni sud donio stegovnu mjeru te da mu je članstvo suspendirano do pravomoćnosti presude.
