Obavijesti

News

Komentari 1
UHIĆEN JE

HDZ Sveti Ivan Žabno pozvao načelnika da podnese ostavku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HDZ Sveti Ivan Žabno pozvao načelnika da podnese ostavku
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak (58) uhićen je u srijedu zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, izvijestila je koprivničko-križevačka policija

HDZ Sveti Ivan Žabno u četvrtak je pozvao načelnika Općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku nakon što je dan ranije uhićen zbog sumnje da je 31-godišnjaku prijetio ugrožavanjem života.

U priopćenju navodi da posljednjih dana Sveti Ivan Žabno nije u središtu pozornosti zbog razvojnih projekata, nego zbog događaja koji, kako ističe, ozbiljno narušavaju ugled općine i bacaju sjenu na rad općinske uprave.

NENAD BOŠNJAK Priveli načelnika koji je udarao po autu u kojem je bila beba
Priveli načelnika koji je udarao po autu u kojem je bila beba

HDZ smatra da je Bošnjak izgubio moralni i politički autoritet potreban za obnašanje dužnosti načelnika te ga pozivaju da omogući raspisivanje prijevremenih izbora. Pritom ističr da ne prejudicira ishod bilo kakvih postupaka, ali ocjenjuje da je nastala ozbiljna šteta za ugled općine.

Nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak (58) uhićen je u srijedu zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, izvijestila je koprivničko-križevačka policija.

Policija je prethodno izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca u dobi od 58, 27 i 23 godine zbog sumnje da su u utorak poslijepodne u Svetom Ivanu Žabnu, zbog ranijih nesuglasica, vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DRAMA HRVATA U IRSKOJ 'Naš Denis je u komi, žele ga skinuti s aparata! Molim vas, pomozite'
APEL OBITELJI

DRAMA HRVATA U IRSKOJ 'Naš Denis je u komi, žele ga skinuti s aparata! Molim vas, pomozite'

Denis Vejzović (38) iz Rijeke početkom srpnja je imao moždani udar. Operiran je i završio je u komi. Obitelj ga želi prebaciti u Hrvatsku, kažu kako tamošnji liječnici ne vjeruju u oporavak: 'Imamo 72 sata'
TEŠKA PROMETNA Tri osobe ostale zarobljene u autu, vatrogasci ih spašavali
NESREĆA U ODRANSKOM OBREŽU

TEŠKA PROMETNA Tri osobe ostale zarobljene u autu, vatrogasci ih spašavali

Tri osobe ostale su zarobljene u autu, na terenu su vatrogasci, Hitna pomoć i policija
UŽIVO Plenković najavio veće mirovine, Bulja ljutile trake, Rafaleima počast za branitelje
31. OBLJETNICA

UŽIVO Plenković najavio veće mirovine, Bulja ljutile trake, Rafaleima počast za branitelje

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježava se 5. kolovoza kao državni praznik u znak sjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Oluja i oslobođenje Knina 1995. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026