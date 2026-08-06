HDZ Sveti Ivan Žabno pozvao načelnika da podnese ostavku

HDZ Sveti Ivan Žabno u četvrtak je pozvao načelnika Općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku nakon što je dan ranije uhićen zbog sumnje da je 31-godišnjaku prijetio ugrožavanjem života.

U priopćenju navodi da posljednjih dana Sveti Ivan Žabno nije u središtu pozornosti zbog razvojnih projekata, nego zbog događaja koji, kako ističe, ozbiljno narušavaju ugled općine i bacaju sjenu na rad općinske uprave.

HDZ smatra da je Bošnjak izgubio moralni i politički autoritet potreban za obnašanje dužnosti načelnika te ga pozivaju da omogući raspisivanje prijevremenih izbora. Pritom ističr da ne prejudicira ishod bilo kakvih postupaka, ali ocjenjuje da je nastala ozbiljna šteta za ugled općine.

Nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak (58) uhićen je u srijedu zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, izvijestila je koprivničko-križevačka policija.

Policija je prethodno izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca u dobi od 58, 27 i 23 godine zbog sumnje da su u utorak poslijepodne u Svetom Ivanu Žabnu, zbog ranijih nesuglasica, vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.