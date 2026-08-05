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NENAD BOŠNJAK

Priveli načelnika koji je udarao po autu u kojem je bila beba

Piše 24sata,
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Priveli načelnika koji je udarao po autu u kojem je bila beba
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje protiv osumnjičenika podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku

U utorak u poslijepodnevnim satima u Svetom Ivanu Žabnu, trojica muškaraca u dobi od 58, 27 i 23 godine, zbog ranijih međusobnih nesuglasica, pristupila su zaustavljenom vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete. Vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali su javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.

Prema pisanju ePodravina, 58-godišnjak je načelnik Nenad Bošnjak. Istražitelji sumnjaju da je 58-godišnji Bošnjak tijekom incidenta prijetio 31-godišnjaku riječima da će mu ugroziti život.

REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA Načelnik općine Sveti Ivan Žabno napao auto u kojem je bilo dijete. Oduzeli mu oružje
Načelnik općine Sveti Ivan Žabno napao auto u kojem je bilo dijete. Oduzeli mu oružje

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje protiv osumnjičenika podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.

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