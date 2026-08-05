Priveli načelnika koji je udarao po autu u kojem je bila beba

U utorak u poslijepodnevnim satima u Svetom Ivanu Žabnu, trojica muškaraca u dobi od 58, 27 i 23 godine, zbog ranijih međusobnih nesuglasica, pristupila su zaustavljenom vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete. Vikom, galamom i udaranjem po vozilu narušavali su javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.

Prema pisanju ePodravina, 58-godišnjak je načelnik Nenad Bošnjak. Istražitelji sumnjaju da je 58-godišnji Bošnjak tijekom incidenta prijetio 31-godišnjaku riječima da će mu ugroziti život.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje protiv osumnjičenika podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.