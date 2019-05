HDZ-u 27 posto, SDP-u 18, a Živom zidu 7,8 posto glasova

Da su parlamentarni izbori bili jučer, HDZ bi s 27,2% ponovno bio relativni pobjednik. Kao što je zanemariv njihov pad, tako je zanemariv i SDP-ov rast. No ipak je ovaj mjesec uspio prijeći 18% i skupiti 18,1%. Dvije vodeće stranke vlast bi mogle sastaviti samo zajedno, takozvanom velikom koalicijom. Ili, pak, koaliranjem, koje se trenutačno čini nevjerojatnim, HDZ-a sa Živim zidom i Mostom zajedno. Jer još samo te dvije stranke prelaze izborni prag. Živi zid ima 7,8%, a Most blizu 6,8%, pokazuje istraživanje HRejting, javlja HRT.

Golemu skupinu onih ispod i poprilično udaljenih od izbornog praga, predvodi Mislav Kolakušić. Najbliže su mu Neovisni za Hrvatsku. Slijede: HSS, stranka Milana Bandića, Start i HNS, koji je nakon dugo, dugo vremena uspio zabilježiti kakav-takav rast. U skupini ispod 2% je šest stranaka: Glas, Hrast, Pametno, IDS. Potom HSU na samo jedan i HSLS, koji je jučer obilježio 30 godina postojanja, ispod 1% - samo 0,6%.

Svi ostali iz hrvatskog registra političkih stranaka podijelili bi 3,4% glasova. Neodlučni birači su konstanta. Ovaj mjesec ih je gotovo jednako kao i prošli.

HDZ pao, SDP narastao

Sličan odnos snaga predviđa HRejting i na izborima za Europski parlament. Međutim, istraživanje koje se provodi iz mjeseca u mjesec pokazuje da sve stranke na EU izborima dobivaju manje glasova nego na izborima za hrvatski parlament.

U brojevima to izgleda ovako: na čelu petorke koja prelazi izborni prag i dalje - HDZ, koji je ovaj mjesec pao ispod 25%. Nasuprot, SDP je narastao - za 0,7%. Ali je i dalje bliže 16% nego 17%. Treći je i ovaj mjesec Živi zid sa 7,4%. Slijedi ga Amsterdamska koalicija, koja je u odnosu na travanj najviše pala i sad je ispod 7%. Sustiže je Most, koji je trenutačno na 6,7%.



Marijana Petir i Mislav Kolakušić još su bliže izbornom pragu nego u travnju. Ona je sad na 4,8% a on na 4,7%. Koliko su Suverenisti narasli, toliko su Neovisni za Hrvatsku pali. Pa je lista koju predvodi Ruža Tomašić sad iznad, a ona s Brunom Esih na čelu ispod 4%. Neznatno, ali ipak iznad 3% još je vladajući HNS.

U skupini ispod 3%, uglavnom svi padaju. I Bandićeva stranka, i Start Dalije Orešković kojemu se od početka naše ankete potpora gotovo prepolovila. Tu je još koalicija koju predvodi bračni par Puljak. I novost ovaj mjesec - SDSS. Njihova "ćirilično-latinična" kampanja, koju su PR stručnjaci ocijenili najboljom, očito je pogođena. Pupovčeva stranka prvi je put ušla u HRejting s potporom od 1,3% birača.

Sve manje neodlučnih

Svi ostali s hrvatske političke scene dijele malo više od 3%. A pozitivno je što broj neodlučnih birača i dalje pada. Ovaj je mjesec ispod 7%.

Želje dviju najjačih stranaka HRejting zasad ispunjava. Od 11 sigurnih mandata, HDZ uzima 5, SDP 3, a Živi zid, Amsterdamska koalicija i Most po jedan. Za onaj preostali 12., koji će se realizirati jednog dana kad se riješi status Velike Britanije u Europskoj uniji, bori se čak 6 stranaka, odnosno lista.

Najbliže tom graničnom mandatu su Marijana Petir i Mislav Kolakušić. Malo dalje su HDZ, Živi zid i Suverenisti, a najdalje je od Europskog parlamenta koalicija Neovisni za Hrvatsku-HSP.