HDZ-u 28 posto, SDP-u 18, a Živom zidu 8 posto glasova

Kad bi se idući vikend održavali izbori za Hrvatski sabor, 28 posto (27,6%) biralo bi HDZ, za SDP bi glasovalo gotovo 18 posto birača (17,8%). Živi zid je više nego upola slabiji - 8,1%, Most je na točno 7%, pokazje istraživanje HRejting koje je za HRT provela Promocija plus. Ispod pet posto koliki je izborni prag su Neovisni za Hrvatsku (4%), Start (3,6%), HSS (3,2%) i prvi put u istraživanju Neovisna lista suca Mislava Kolakušića, za koju bi u ovom trenutku glasovalo 3,1% hrvatskih birača. Tek na pola puta do izbornog praga stranka je Milana Bandića - 2,4%. Još dalje su HNS (2,3%), Pametno (2,2%) i GLAS (2,1%). Potporu nižu od statističke pogreške HRejtinga, imaju Hrast (1,6%), IDS (1,1%), HSU (1%) i HSLS, koji ne doseže ni jedan posto (0,5%).

U odnosu na ožujak HDZ stoji gotovo jednako. Pad iznosi zanemarivih 0,3%. SDP bilježi rast od 1,2 posto. Živi zid je ovaj mjesec najviše pao u odnosu na ožujak - 2,5%. S 10,6 na 8,1%.