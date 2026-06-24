HDZ uvjerava buduće ustavne suce kako je ZDS domoljubni pozdrav, a petokraka zločinačka

Postalo je jasno kakve ustavne suce traži HDZ. Kao što je jasno da ih još nije uspio pronaći.

Svih petoro prvih kandidata za tri upražnjena mjesta na Ustavnom sudu izjavilo je na jučerašnjem saslušanju pred saborskim Odborom za Ustav da je pozdrav "Za dom spremni" neprihvatljiv, a to je onda bila udica na koju su se HDZ-ovci s naročitim entuzijazmom uhvatili.

Ne samo da su inzistirali na notornim "dvostrukim konotacijama" i na poštivanju žrtve HOS-a u ratu i u Vukovaru, već su se nasuprot ZDS-u okomili na petokraku.

"Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote", poručio je Nikola Mažar u polemici s kandidatkinjom Anom Horvat Vuković, a nadovezao se Ante Sanader postavljajući pitanje pod kojim znakom su poginuli HOS-ovci u Vukovaru.

Tuđman ukinuo HOS

Oni HOS-ovci čije postrojbe je Franjo Tuđman ukinuo i zabranio neposredno nakon pada Vukovara. Onaj Tuđman koji je ratovao pod petokrakom za koju sada njegovi HDZ-ovci insinuiraju da je pogubnija od ustaškog pozdrava.

HDZ nameće dvostruke konotacije oko ZDS-a, ali osporava dvostruke konotacije oko (i Tuđmanove) petokrake.

Kome onda treba Domovinski pokret, kad imamo Plenkovićev HDZ?

I tako, u jučerašnjem ispitivanju kandidata za Ustavni sud vladajući HDZ nagovijesto je u kojem smjeru idu njegovi kriteriji odabira: afirmacija i legalizacija ZDS-a, zabrana i difamacija petokrake.

Pa ako netko od kandidata to dosad već nije shvatio, a mnogi su pokazivali otpor, poslije ovakvog ispitivanja potencijalnim favoritima moglo bi postati jasno što moraju reći da bi imali šanse za osvajanje fotelje ustavnog suca. Mora im biti jasno što je točan odgovor na pitanje koji simbol treba "dvostruku konotaciju".

Zbog čega se HDZ toliko bori za ZDS i HOS?

Očijukaju s ustašama

Zar misli da je to model kojim će isisati zadnje ostatke političkog života i smisla postojanja Domovinskog pokreta, pa na idućim izborima osvojiti njihove birače, bez potrebe za budućom koalicijom?

Ili vjeruje da je to tema od ključnog interesa za hrvatsko društvo i hrvatske građane? Da se, suprotno Tuđmanovoj ostavštini, kroz HOS uvodi ustaštvo u baštinu Domovinskog rata ili u krvotok hrvatskog društva?

Ili pak potencira ratove oko simbola kako bi skrenuo pažnju javnosti sa svoje koalicije i svoje Vlade?

Dok mahnito gura nesretne dvostruke konotacije ZDS-a u grlo hrvatskoj javnosti, a sada i ustavnim sucima - kao da nije jasno kako je taj ZDS u postrojbama Domovinskog rata bio hommage ustaškim postrojbama - HDZ nastoji poništiti dvostruke konotacije petokrake pod kojom se oslobađala Hrvatska u Drugom svjetskom ratu, kao što se i uništavala u Domovinskom ratu.

Konotacije petokrake

"Petokraka ima različite konotacije", tumačila je kandidatkinja Horvat Vuković, "kada je ona na JNA tenkovima i kad su pod njom činjeni zločini apsolutno je neprijateljski simbol, no kad je simbol radničkog pokreta i otpora to je druga stvar".

Ili kad je pod njom ratovao osnivač HDZ-a.

Kad već nailazi na probleme s nasilničkom legalizacijom ustaškog ZDS-a, HDZ se dodatno angažirao u nastojanjima da se ostracizira i eliminira petokraka, kako bi se makar na taj način napravila ravnoteža između tih simbola. Što bi opet oduševilo radikalnu desnicu i birače s kojima HDZ sada otvoreno očijuka.

Zanemaruje ustaštvo

HDZ svjesno zanemaruje činjenicu da je ZDS bio ustaški simbol u oba rata, kad su HOS-ovci ponosno isticali ustaške korijene i ideologiju, dok su se pod ustaškim simbolom i s imenima ustaških zločinaca u postrojbama borili za granice Hrvatske obranjene i formirane pod petokrakom u Drugom svjetskom ratu.

I ostali jučer saslušani kandidati potvrdili su da je ZDS neprihvatljiv na zabavnim, kulturnim i sportskim manifestacijama te da ima negativnu konotaciju, podsjećajući kako "cijela Europa počiva na antifašizmu i takve stvari nisu dozvoljene", što će sigurno razočarati i ražalostiti Plenkovićeve HDZ-ovce.

Oni ZDS moraju progurati na Ustavnom sudu, makar silom i makar preko koljena.

Neće vladajuća stranka slušati stav ustavnih sudaca, nego će ustavni suci slijediti naputke lidera vladajuće stranke i nositelja autorskih prava "dvostrukih konotacija".

A onda se i petokraki loše piše.