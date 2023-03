HDZ: 'Vlada je učinila baš sve da se odgodi poskupljenje vode', Možemo: 'Licemjerni ste'

Kao što je bilo spomenuto, dogodile su se određene proceduralne greške u Vodovodu i odvodnji te je zbog toga i direktor smijenjen. To je bila odlučna reakcija da se greške sankcioniraju, a to za građane znači da se cijena vode do daljnjeg ne mijenja. Bitno je napomenuti da imamo velike gubitke vode i to ne samo u Zagrebu nego i u cijeloj Hrvatskoj, čak oko 50 posto, a odluka o izmjeni cijene bila je ciljana da nadomjesti nedostatna sredstva za održavanje infrastrukture, istaknuo je kao predstavnik gradske vlasti Mauro Sirotnjak, zastupnik Možemo u Skupštini Grada Zagreba u emisiji HRT-a na temu odgode poskupljenja vode zbog suspenzije Vijeća za vodne usluge.

'Smjena direktora VIO-a je razumna'

A odluka o poskupljenju je obustavljena jer VIO nije objavio plan gradnje, a upravo je obnova i izgradnja vodno-komunalne infrastrukture putem projekta "Zagreb" bio razlog za povećanje cijena.

- Očito da je direktor imao sastanke s Vijećem i da se određeni rokovi koji su bili komunicirani nisu ispoštovali o čemu Skupština nije bila upoznata. Očito je imao neke informacije koje se nisu dalje dijelile i pravovremeno se nisu slali dopisi, koji su bili traženi od Vijeća za vodne usluge te je s time i razumna smjena i obustava promjene cijene - kazao je upitan kako je moguća da je učinjena takva proceduralna greška.

U studiju je bio i predstavnik oporbe, HDZ-ov zastupnik Maksimilijan Šimrak.

- Svi se slažemo da je potrebno napraviti kompletnu obnovu vodoopskrbne mreže u Gradu Zagrebu, ali ono što smo mi naglašavali od početka je da se to ne smije raditi na teret naših sugrađana nego na jedan sustavan i planirani način. Prosječan vijek cijevi je oko 50 godina, a iz satelitske snimke iz 2019. jasno je vidljiva karta koji su to kritični dijelovi, od kuda bi trebalo krenuti, a ne ovako s ad hoc populističkim rješenjima - istaknuo je dodavši kako vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem srlja, a da Ministarstvo gospodarstva projekt nije uopće odobrilo.

- I ono što se postavlja kao logično pitanje jest zašto u trenutku kada imamo globalnu krizu i inflaciju, kada Vlada partnerski pomaže Gradu Zagrebu kroz značajna sredstva, gradonačelnik i koalicija Možemo s njihovim manjinskim partnerom SDP-om s Peđom Grbinom, a koji će očito napraviti sve da ostvari svoje ambicije pa tako i podržati i ovakve apsurdne odluke, idu u povećanje cijena usluga - naglasio je Šimrak.

HDZ: 'Poskupljenje je u ovom trenutku apsurdno i nepotrebno'

Sirotnjak mu je uzvratio da je licemjeran i podsjetio kako se još ranija Vlada od pretpristupnih pregovora s EU obvezala prenijeti europske direktive, čime je obvezala cijelu RH na vodnu reformu.

- Vlada je još 2008. predvidjela da se cijena vodnih usluga poveća kako bi se ostvario održiv sustav vodnog gospodarstva. Trenutno imamo vodnu reformu koja je suspendirana od Ustavnog suda, a koju Vlada ne zna kako završiti. U fokusu te reforme je održavanje sustava i prema smjernicama EU i prema onome što je Vlada pisala, sada čujemo različite stavove gdje ministar Filipović kaže da nije vrijeme za poskupljenja, a praktički su u Uredbi imali do 12. mjeseca povećanje za 50 posto od 1. siječnja 2023., što su onda odgodili - naveo je Sirotnjak naglasivši kako Vlada ni sama ne zna što bi s vodnim gospodarstvom.

- Na neki je način svojim smjernicama prebacila odgovornost jedinicama lokalne samouprave i isporučiteljima vodnih usluga, ali se ne drži striktnog plana koji je i sama predvidjela. Tako da je vrlo licemjerno čuti od Vlade da ne podržava poskupljenja, a isto je uvjetovala u smjernicama za provedbu programa i dobivanja fondova iz EU - dodao je, a Šimrak se ubacio i istaknuo kako je Vlada to odgodila kako ne bi Grad Zagreb bio prisiljen na poskupljenja.

- Kada govorimo o licemjerju, treba spomenuti da glavni argument koji su Možemo i SDP naveli kao razlog za poskupljenja je da Grad Zagreb treba sudjelovati u 30 posto sufinanciranja tog projekta, što nije istina. Tu imamo i Ministarstvo i Hrvatske vode, a onda tek jedinicu lokalne samouprave. Ne vidim razlog zašto kolega navodi da je Vlada licemjerna kad je napravila sve sa svoje strane i odgodila ovu odluku - poručio je i istaknuo kako će HDZ i dalje inzistirati da uopće ne dođe do poskupljenja usluga jer je to u ovom trenutku apsurdno i nepotrebno.

Na pitanje novinara kada će do poskupljenja doći, Sirotnjak je istaknuo se točan datum ne zna.

- Novi direktor, koji je privremeno vrši dužnost, već je održao niz sastanaka s Vijećem, utvrđeni su propusti i pristupa se izmjeni odluke, koja će trajati nekoliko mjeseci. Točan datum se ne zna, međutim, u skladu sa smjernicama EU i obvezama koje je Vlada postavila, Grad Zagreb će morati povećati cijenu - rekao je dodavši kako je i sama Direktiva EU predvidjela da ta cijena mora biti socijalno osjetljiva i da ne smije prelaziti tri posto.

- A mi se vodimo s 2-2,5 posto od prosječne plaće, a najugroženiji građani imaju mogućnost za najnižu cijenu vodne usluge - kazao je Sirotnjak.

O novom modelu odvajanja otpada, Možemo: 'U fazi smo prilagodbe', HDZ: 'Iskaču im stalno problemi s kojima se ne mogu nositi'

Govoreći o novom modelu odvajanja i odvoza otpada, zastupnik HDZ-a ponovno je kritizirao vlast istaknuvši kako su promjene minimalne, što je zabrinjavajuće.

- Proteklih mjeseci smo imali situaciju u podružnici Čistoća, što je bio rezultat neodgovornog vođenja podružnice, i mislim da je to sada postao jedan modus operandi ove gradske vlasti da danas cijene usluga u Zagrebu rastu, da se ne pružaju na adekvatan način i da se građanima nepotrebno nameću troškovi, govorim konkretno o fiksnoj, varijabilnoj cijeni koja je bila dodatni trošak za naše sugrađane - rekao je.

Zastupnik Možemo, s druge je strane kazao kako su građani većinom usvojili model novog odvajanja otpada te da se u manje od šest mjeseci može vidjeti značajna promjena u navikama građana i volju za odvajanjem i recikliranjem.

- Manje je od šest mjeseci odluka na snazi, a imamo 27 posto manje komunalnog otpada, onaj otpad koji ne bi bio razvrstan i odlagao bi se na Jakuševac te imamo prikupljanje 50 posto više plastike, 30 posto više biootpada te devet posto papira. Veliki broj zgrada je počeo s ugradnjom bokseva, veliki udio smetlarnika se oslobodio, koji su prije bili prostori za različite namjene, imamo i izmjenu i prilagodbu reda odvoza otpada koji se sada normalizirao - naveo je Sirotnjak dodavši kako su Holding i Čistoća do ove gradske vlasti bili neodgovorno vođeni te da se nije pristupalo sustavnom odvozu otpada i prilagodbi europskim direktivama.

- Sve što se radilo bilo je ad hoc, naglo i silom. Ono što vidimo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, je da im stalno iskaču problemi s kojima se oni ne mogu nikako nositi i vidjet ćemo što će biti tek naredne dvije godine. A nakon dvije godine na vlasti neozbiljno je pozivati se na neka prošla vremena, naravno da se neki problemi ne mogu riješiti preko noći, ali nakon dvije godine moraju biti vidljivi neki pomaci - nadovezao se Šimrak.

O bloku Badel i stadionu

Govoreći o razvoju bloka Badel, Sirotnjak je istaknuo kako taj blok predstavlja jednu od centralnih lokacija dodavši kako je cilj gradske vlasti razvoj tog prostora na korist građana.

- Unutar bloka su predviđeni javni sadržaji, poslovni i sadržaji za kulturu i time će se omogućiti investicija u javni fond stanova. Blok Badel vidimo i kao primjer gdje će Grad početi provoditi svoju stambenu politiku, već smo na Skupštini donijeli odluku da Grad ne prodaje stanove, što je bila praska u protekloj Upravi, a sada je ovaj blok jedna od ključnih lokacija za izgradnju novih stanova. Predviđen je i vrtić te unutrašnjost bloka koja bi velikim dijelom bila ozelenjena površina - kazao je.

Upitan za novi stadion, zastupnik HDZ je poručio kako je Vlada pokrenula inicijativu da se riješi pitanje imovinsko-pravnih odnosa, a Ministarstvo pripremilo kriterije za sufinanciranje stadiona i u Zagrebu, Splitu i drugim gradovima.

- Drago mi je da je Vlada podržala inicijativu Grada i da se ušlo u razgovore s Crkvom, do sada ti imovinsko-pravni odnosi nisu bili rješavani, pričalo se cijelo vrijeme o stadionu, proveden je natječaj prije više 10 godina, no nije bilo sustavnog pristupa rješavanju tog problema, što je ova gradska uprava počela rješavati. Tražimo demokratizaciju i otklanjanje kriminala u vođenju Dinamom - kazao je Sirotnjak u ime gradske vlasti.

