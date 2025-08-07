Obavijesti

News

STARI OPONENTI

HDZ: Zaposlenost raste, a SDP prljavom kampanjom izmišlja gospodarski slom

Piše HINA,
HDZ: Zaposlenost raste, a SDP prljavom kampanjom izmišlja gospodarski slom
Zagreb: Dolazak na Zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Iz HDZ-a su, u odgovoru na SDP-ovo priopćenje, poručili kako u prvih sedam mjeseci 2025. Hrvatska u prosjeku ima 315.948 radnih mjesta više nego u istom razdoblju 2015., odnosno u posljednjoj godini SDP-a.

Broj zaposlenih kontinuirano raste, a SDP u prljavoj kampanji proizvodi krize i izmišlja gospodarski slom, poručili su u četvrtak iz HDZ-a oštro odbacujući tvrdnje SDP-a da je gospodarski model Andreja Plenkovića pred pucanjem zbog čega je krenulo novo radikalno skretanje u desno.

, odnosno u posljIz HDZ-a su, u odgovoru na SDP-ovo priopćenje, poručili kako u prvih sedam mjeseci 2025. Hrvatska u prosjeku ima 315.948 radnih mjesta više nego u istom razdoblju 2015., odnosno u posljednjoj godini SDP-ove Vlade "nacionalne katastrofe" u kojoj je bio i sadašnji predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

"Ovaj podatak o kontinuiranom povećavanju broja zaposlenih u HDZ-ovim mandatima, koji je jutros objavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), zorno ukazuje koliko je lažna i besmislena teza iz današnjeg partijskog priopćenja", reagirali su iz HDZ-a.

UDAR NA VLADAJUĆE Grmoja: HDZ je interesna skupina. Financiraju LGBTQ udruge, uvoze strane radnike
Grmoja: HDZ je interesna skupina. Financiraju LGBTQ udruge, uvoze strane radnike

Sasvim suprotno, dodali su, nakon teškog poraza na lokalnim izborima upravo SDP, s lošim rejtingom, a u nedostatku razvojno-socijalnog programa i bez ijednog ekonomskog postignuća iza sebe, "radikalno ideologizira i skreće u isključivi ljevičarski aktivizam".

"U pokušaju da udahne kakav-takav smisao vlastitom postojanju i prikrije svoju jalovost, SDP agresivno širi strah o 'mraku', ne libeći se etiketirati/vrijeđati pola milijuna ljudi s Hipodroma i iz Sinja kao ustaše, naciste, fašiste, revizioniste...", naveli su iz HDZ-a.

Dodali su kako je SDP "sličnom agresijom i prljavom kampanjom" nastupao i na zadnjim parlamentarnim i lokalnim izborima, pokušavajući proizvoditi krize, izmišljajući "gospodarski slom" i podmećući "crnilo" kao sliku zemlje.

"Hrvati su jasno odgovorili što misle o takvom pristupu politici, ali Hajdaš iz svojih poraza očito ništa nije naučio. Očito ne zna što je bilo, a ni ono što će biti", poručili su.

HDZ je pri tome iznio još jedan današnji podatak HZMO-a prema kojem je u samo zadnje tri godine mandata premijera Plenkovića, od srpnja 2022. do srpnja 2025., u Hrvatskoj stvoreno 142.490 novih radnih mjesta, što je skok od čak 8,66 posto "unatoč SDP-ovom crnilu i gospodarskom modelu pred pucanjem".

