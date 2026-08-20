HDZ žestoko opleo po Hajdašu Dončiću: 'Opasno djelovanje SDP-ove smećarske mafije'

Uoči izvanredne sjednice Sabora o ekološkoj katastrofi u Gospiću, politička atmosfera dosegnula je točku usijanja. Vladajući HDZ pokrenuo je na društvenim mrežama iznimno oštar napad na predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, optuživši njegovu stranku za stvaranje "smećarske mafije" i pokušaj skretanja pozornosti s vlastite odgovornosti.

HDZ je u svojoj objavi ustvrdio da Hajdaš Dončić "histerizira" oko Gospića kako bi zataškao velike propuste u Krapinsko-zagorskoj županiji, kojom SDP godinama upravlja. Kao ključni primjer navode ilegalno odlagalište u Poznanovcu, tvrdeći da je resorno ministarstvo čak četiri puta poništilo dozvole koje su izdale županijske službe, no one su uporno ponovno izdavane. Kao dokaz odgovornosti županijskih struktura ističu i pravomoćnu presudu pročelniku zbog krivotvorenja dokumentacije.

"Još je niz primjera opasnog djelovanja SDP-ove smećarske mafije. Ali, ne brinite: toksična Benčić sve će ih redom nastojati zataškati na izvanrednoj sjednici", zaključuje se u HDZ-ovoj objavi.

Predsjednik SDP-a nije dugo čekao s odgovorom, odbacivši optužbe kao "neuspješne manipulacije i spinove HDZ mafije". Na svom Facebook profilu poručio je kako nakon "izmišljene afere o solarima te lažne priče o puncu" sada očekuje da vladajući iskoriste i posljednju kartu.

"Samo im je još on i preostao u pokušaju da se spase. SDP ne zanimaju neuspješne manipulacije i spinovi... Nas zanimaju građani i njihovo zdravlje", istaknuo je. "Odgovornost za Gospić ne može niti neće ostati zakopana kao 37.000 tona opasnog otpada", zaključio je Hajdaš Dončić.

37.000 tona opasnog otpada nije završilo u Gospiću preko noći - to je posljedica godina šutnje, pogodovanja i nečinjenja HDZ-ove vlasti.



Dok su institucije gledale kroz prste, Hrvatska je postala odredište za otpadnu mafiju.



Vrijeme je da Vlada preuzme odgovornost! pic.twitter.com/qm9INRujnw — SDP Hrvatske (@SDPHrvatske) August 20, 2026

*uz korištenje AI-ja