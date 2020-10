Hebrang: 'Imam karcinom. Kažu kolege da će za tri mjeseca vidjeti kako napreduje terapija'

Umirovljeni liječnik, nekadašnji ministar zdravstva Andrija Hebrang otkriva nam da vodi svoju životnu borbu. Radije bi, kaže, iz mirovine pomagao liječiti u pandemiji, ali život ne pita. Bori se s rakom limfnog sustava...

<p>Nisam se javio da iz mirovine idem u praksu pomoći u pandemiji iz jednostavnog razloga. Prije manje od godinu dana teško sam obolio od malignog limfoma (op.a. rak limfnog sustava). Liječim se na hematologiji i evo baš sam sada primio prvu kuru terapije – kaže nam uvijek dobro raspoloženi umirovljeni liječnik i nekadašnji ministar zdravstva Andrija Hebrang.</p><p>Na pitanje kakve su liječničke prognoze kaže: "Garantiraju mi rok trajanja od tri mjeseca, a onda ćemo vidjeti. Kada su mi to obznanili rekao sam pa to je čisti zgoditak". Bolest s kojim se bori je ozbiljna, no na vrijeme ju je sam otkrio. </p><p>- U roku od 72 sata sam si postavio dijagnozu što vjerujem da je rekord. Sve je počelo umorom i naglim gubitkom kilograma – kaže. Uzvratili smo da to može biti bilo što i upitali ga kako je saznao da je riječ o ovoj opakoj bolesti.</p><p>- Istina, ti prvi simptomi upućuju na svašta. No, odmah sam otišao na ultrazvuk abdomena i slezena je bila povećana. Odmah mi se upalio alarm. Nije bilo začepljenja krvnih žila pa sam već tu posumnjao što bi moglo biti. Potom sam vadio krv i imao sam što vidjeti. Sve je divljalo – dodaje Hebrang. Liječio je na tisuće pacijenata, a sada je jedan od njih. Pitali smo ga kako kao liječnik gleda očima pacijenta?</p><p>- Iskreno kada imate 74 godine kao ja i ne dobijete neku bolest trebate otići provjeriti da li ste živi – šali se Hebrang i u bolesti. Kada doznate za tešku dijagnozu, mnogi se bave crnim mislima i preispitivanjem no Hebrang nam odmah uzvraća se ne boji smrti.</p><p>- Mnogi me pitaju da li me strah smrti i kažem im da ne. A znate zašto? Jer sam ispunio sve svoje živote ciljeve. Imam predivnu obitelj, sudjelovao sam u stvaranju Hrvatske, ostvario sam akademsku karijeru i nemam više što za odraditi. Zato se smrti ne bojim. Ja sam vam potpuno miran – hrabro će Hebrang.</p><p>U prosincu ga čeka druga kura lijeka MabThera pa smo ga pitali da li zna hoće li ga uopće biti s obzirom na situaciju s veledrogerijama koje su obustavile isporuke lijekova bolnicama.</p><p>- To zaista ne znam, no ja sam odmah naručio privatno lijek i Austrije, sam ću ga platiti pa ću primiti tu drugu kuru u prosincu bez obzira na veledrogerije – dodao je te pojasnio kaka sam lijek djeluje: "To je jedan pametan lijek koji se prima preko infuziju te tako ulazi u krvotok. Prepoznaje limfocite koji imaju karcinom i ciljano ih uništava. Primjenjuje se zadnjih 12 godina, a učinak mu ovisi o tome koliko je prošlo od prvih simptoma do uzimanja terapije." Nitko u njegovoj obitelji nije imao ovu bolest.</p><p>- Kolege liječnici mi kažu da je glavni okidač stres. Ja im kažem: 'Kakav stres pa ja za to ni ne znam', a kolegica liječnica se šali pa kaže: 'Što ne znaš, ti si rođen sa stresom' – kaže Hebrang koji spada u rizičnu skupinu po pitanju korona virusa.</p><p>- Naravno da bih se rado borio s koronom i pomagao liječiti druge, nego s limfomom, ali ne mogu birati. U ovoj situaciji se čuvam i pridržavam mjera. Nikuda ne izlazim, perem ruke, dezinficiram se i ako moram izaći, stavim masku te izbjegavam sve skupove – pojasnio je. Otkazao je i predavanja što mu je posebno teško palo no otkrio je i što mu je najteže: "Nakon 40 godina otkazao sam pretplatu za Lisinski. Eto do tuda je došlo."</p>