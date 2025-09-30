Hegseth američkim generalima: Neprihvatljivo je da su nam generali debeli. Dosta je wokea

Ministar obrane Pete Hegseth naredio je više od 800 generala i admirala da se ovaj tjedan hitno okupe u bazi marinaca u Virginiji. Pred njima je održao govor. Hegseth je započeo svoj govor pred visokim vojnim dužnosnicima pozdravivši ih u Ratnom ministarstvu, piše CBS.

- Epoha Ministarstva obrane je završena. Misija Pentagona je vođenje ratova: priprema za rat i priprema za pobjedu, neumoljivo i bez kompromisa u toj misiji - rekao je. Nakon što je govorio o promjeni imena, Hegseth je generalima poručio da „nema vremena za igre” te dodao: „Ako želimo spriječiti i izbjeći rat, moramo se pripremiti sada.”

Foto: Andrew Harnik

- Vrijeme je sada i cilj je hitan - rekao je Hegseth.

Hegseth je ukratko iznio planove Ministarstva obrane za obnovu i usmjeravanje američke obrambene industrijske baze, brodogradnje te povratak ključnih komponenti u zemlju.

Najavio je da će sljedeći mjesec održati govor kako bi „pokazao brzinu inovacija i opće reforme u nabavi koje hitno provodimo.” Govoreći o današnjem obraćanju, rekao je da je ono „posvećeno ljudima i kulturi.” Hegseth tvrdi da je Ministarstvo obrane „postalo 'woke' ministarstvo.”

Zatim je govorio o važnosti snažne borbene sile te istaknuo da Oružane snage moraju voditi naj„sposobniji i najkvalificiraniji borbeni zapovjednici.”

Foto: Andrew Harnik

- Naši ratnici imaju pravo biti predvođeni najboljima i najsposobnijima. To je ono što očekujemo da vi budete - rekao je.

Hegseth je izjavio da Pentagon pod njegovim vodstvom „završava rat protiv ratnika” te optužio svoje prethodnike da su promicali lidere prema rasnim i rodnim kvotama te prema „povijesnim takozvanim ‘prvima’.”

„Izgubili smo smjer i postali ‘woke’ ministarstvo — ali to je sada gotovo,” rekao je.

Ministar je za stanje optužio „glupe i neodgovorne političare” koji su se, prema njegovim riječima, bavili „krivim stvarima,” a on namjerava popraviti „desetljeća propadanja.” Osim fizičkih standarda, Hegseth je najavio i povratak pravila o brijanju.

„Nema više bradonja, doba masovnih i smiješnih izuzeća od brijanja je završeno,” rekao je, dodavši da „ako netko ne može proći test tjelesne spremnosti ili se ne želi obrijati i izgledati profesionalno — vrijeme je za novu poziciju ili novu profesiju.”

„Doba neprofesionalnog izgleda je završilo,” zaključio je Hegseth.