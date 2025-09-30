Obavijesti

Ogromna krizetina u Americi. Washingtonu prijeti blokada

Piše hina,
Senat pod kontrolom republikanca trebao bi glasovati o privremenom zakonu o financiranju koji je već jednom bio odbijen, a ne čini se da će drugi pokušaj glasovanja donijeti uspjeh

Washington se priprema za blokadu vlade u utorak, dok se čini da republikanci i demokrati neće postići dogovor koji bi produžio financiranje nakon isteka roka u ponoć.

Senat pod kontrolom republikanca trebao bi glasovati o privremenom zakonu o financiranju koji je već jednom bio odbijen, a ne čini se da će drugi pokušaj glasovanja donijeti uspjeh. Demokrati žele izmijeniti zakon koji mora biti usvojen kako bi produljili zdravstvene beneficije za milijune Amerikanaca koje ističu na kraju godine. Republikanci tvrde da to pitanje treba riješiti odvojeno.

Savezne agencije izdale su detaljne planove koji uključuju zatvaranje ureda koji provode znanstvena istraživanja, korisničke usluge i druge aktivnosti koje se ne smatraju "neophodnima", te slanje tisuća radnika kući ako Kongres ne postigne dogovor prije isteka financiranja u ponoć.

Zračne tvrtke upozorile su da bi blokada mogla usporiti letove, dok je Ministarstvo rada izjavilo da neće izdati svoj mjesečni izvještaj o nezaposlenosti, koji je važan pokazatelj zdravlja gospodarstva.

TRUMPOV PLAN (ZA NOBELA) Karta Trumpova rješenja za Gazu: Oaza bez terorizma, dobit će svoju policiju, sve će obnoviti
Karta Trumpova rješenja za Gazu: Oaza bez terorizma, dobit će svoju policiju, sve će obnoviti

Demokrati su nastojali stvoriti razdor između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika u Kongresu, rekavši da je predsjednik pokazao interes za produljenje poreznog olakšanja koje smanjuje troškove zdravstvene skrbi za 24 milijuna Amerikanaca na sastanku u Bijeloj kući u ponedjeljak.

Potpredsjednik JD Vance rekao je da su demokrati doista predložili neke "razumne" ideje na sastanku, ali da ne bi smjeli prijetiti blokadom vlade kako bi postigli svoje ciljeve.

Trumpova spremnost da ignorira zakone o financiranju koje je usvojio Kongres unosi dodatnu nesigurnost u ovu situaciju, a on je zaprijetio da će produžiti svoju čistku u saveznom sektoru ako Kongres dopusti blokadu vlade.

Trump je također odbio potrošiti milijarde dolara koje je Kongres odobrio, što je izazvalo neka pitanja među demokratima o tome zašto bi uopće glasovali za bilo kakvu zakonodavnu mjeru o financiranju. Iako republikanci kontroliraju oba doma Kongresa, za usvajanje zakona iz Senata potrebno je najmanje sedam glasova demokrata.

Sukobi vezani uz proračun postali su rutina u Washingtonu kako je politika zemlje postala sve disfunkcionalnija, iako se često rješavaju u posljednjem trenutku. Vlada je posljednji put bila zatvorena 35 dana 2018. i 2019. godine, za vrijeme Trumpova prvog mandata, zbog spora oko imigracije.

