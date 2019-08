Heineken počeo koristiti bioplin za kao toplinsku energiju

Kompanija u svojoj pivovari u Karlovcu bioplin koji nastaje kao nusproizvod prilikom pročišćavanja otpadnih voda koristi kao toplinsku energiju prvenstveno namijenjenu za proizvodnju te u manjoj mjeri za grijanje.

Zahvaljujući ovoj inicijativi smanjuje se potrošnja zemnog plina za grijanje, što dovodi do energetskih ušteda. Uz to se smanjuje emisija ugljikovog dioksida, i to za 110 tona na godišnjoj razini. Ovi vrlo pozitivni rezultati na području održivosti i zaštite okoliša ostvareni su zahvaljujući novoj investiciji – novom cjevovodu koji bioplin vodi od pročistača do kotlovnice gdje se spaljuje i koristi kao toplinska energija za grijanje pivovare. Osim što se kompanija ovim potezom okrenula korištenju još jednog obnovljivog izvora energije, pokazala je i da odgovorno i racionalno koristi otpadne tvari za daljnju namjenu.

Foto: HEINEKEN Hrvatska

„Naš je cilj što više koristiti obnovljive izvore energije, a to smo pokazali postavljanjem solarnih panela, korištenjem električne energije dobivene isključivo iz obnovljivih izvora (ZelEn), a sada i odlukom da koristimo bioplin. U HEINEKENU Hrvatska kontinuirano ulažemo u povećanje energetske učinkovitosti te smanjenje utjecaja na okoliš jer je jedna od ključnih strateških odrednica naše kompanije upravo zeleno poslovanje. Ponosni smo na naše investicije te smo odlučni nastaviti u istom smjeru“, izjavila je Valentina Belavić, direktorica Sektora lanca opskrbe kompanije HEINEKEN Hrvatska.

Slične inicijative koje doprinose zaštiti okoliša, smanjenju utjecaja na planet te uvođenju obnovljivih izvora energije planiraju se i u budućnosti, a informacije o dosadašnjim postignućima kompanije mogu se pronaći u nedavno objavljenom Izvješću održivosti za 2018. godinu.

