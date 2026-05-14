Helikopter MUP-a nisko letio iznad centra Zagreba: 'Imamo planiranu vježbu...'

Helikopter policije leti užasno nisko iznad centra Zagreba, javila nam je čitateljica. Iz Ministarstva unutarnjih poslova najavili su kako će helikopter MUP-a u četvrtak nisko nadlijetati Zagreb.

- Helikopter MUP-a će 14. svibnja, od 15.30 do 16.00 sati nisko nadlijetati područje Trga bana Jelačića u Zagrebu radi pripreme za planiranu vježbu. Građane obavještavamo kako nema razloga za zabrinutost - kazali su iz MUP-a.