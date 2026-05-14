Ministarstvo unutarnjih poslova o0bavještava građane kako nema razloga za zabrinutost...
ZABRINULO GRAĐANE
Helikopter MUP-a nisko letio iznad centra Zagreba: 'Imamo planiranu vježbu...'
Čitanje članka: < 1 min
Helikopter policije leti užasno nisko iznad centra Zagreba, javila nam je čitateljica. Iz Ministarstva unutarnjih poslova najavili su kako će helikopter MUP-a u četvrtak nisko nadlijetati Zagreb.
- Helikopter MUP-a će 14. svibnja, od 15.30 do 16.00 sati nisko nadlijetati područje Trga bana Jelačića u Zagrebu radi pripreme za planiranu vježbu. Građane obavještavamo kako nema razloga za zabrinutost - kazali su iz MUP-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku