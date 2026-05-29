Helikopter nisko leti na Trgu Jelačića, MORH objasnio zašto

'Helikopter leti nevjerojatno nisko iznad Trga bana Josipa Jelačića, ne znamo što se događa' - rekao nam je čitatelj. Provodit će se vježbovne aktivnosti Hrvatske vojske i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja u Zagrebu tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, priopćio je MORH.

U povodu svečanog obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske u petak, 29. svibnja, i subotu, 30. svibnja 2026., provodit će se vježbovne aktivnosti Hrvatske vojske i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja na zagrebačkom Jarunu tijekom kojih se može očekivati pojačana buka.

U petak, 29. svibnja 2026., tijekom dana planirano je uvježbavanje sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun. Stoga se očekuje pojačana buka iznad Zagreba.

U subotu, 30. svibnja 2026., na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 17:30 do 19 sati održat će se prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja – Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije te se očekuje pojačana buka - stoji u priopćenju MORH-a.