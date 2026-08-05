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EKSTREMNE VRUĆINE

HEP: Ako isključe Krško, struju ćemo osigurati iz vlastite proizvodnje i kupovinom

Piše HINA,
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HEP: Ako isključe Krško, struju ćemo osigurati iz vlastite proizvodnje i kupovinom
Foto: Canva
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NE Krško izvijestila je u srijedu da će zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na Savi u noći na četvrtak početi raditi s 80 posto snage reaktora

U slučaju zaustavljanja proizvodnje iz Nuklearne elektrane (NE) Krško, Hrvatska elektroprivreda (HEP) bi potrebne količine električne energije osigurala proizvodnjom iz vlastitih proizvodnih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, rečeno je u srijedu Hini iz HEP-a.

"U slučaju zaustavljanja proizvodnje iz NE Krško, HEP bi potrebne količine električne energije osigurao angažmanom proizvodnje iz ostalih raspoloživih vlastitih proizvodnih izvora te nabavom preostalih količina električne energije na veleprodajnom tržištu", kaže HEP.

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NE Krško izvijestila je u srijedu da će zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na Savi u noći na četvrtak početi raditi s 80 posto snage reaktora, a nastavak ponovnog rada punom snagom najavljuje za onda kada to uvjeti budu omogućavali.

„Zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, NEK će, kako je najavljeno, u noći na četvrtak, 6. kolovoza 2026. godine, započeti postupno smanjivanje snage reaktora. U prvom koraku snaga će biti smanjena na 80 posto”, izvijestili su u srijedu iz NEK-a.

Riječ je, pojašnjavaju, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštivanja odredbi Okolišne suglasnosti (OVS), prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od Hidroelektrane (HE) Brežice ne smije prelaziti 28 stupnjeva celzijusa, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od tri stupnja.

Nuklearka u Krškom zajednički je proizvodni objekt koji godišnje pokriva oko 20 posto potreba Slovenije i 16 posto ukupne godišnje potrošnje kupaca u Hrvatskoj.

NE Krško je organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću (NEK, d. o. o.) u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško te Društvenim ugovorom, koji su stupili na snagu 2003. godine.

Međudržavni ugovor i društveni ugovor uređuju međusobne odnose, prava i obveze na osnovi jednakih vlasničkih udjela obaju članova društva: GEN energije i Hrvatske elektroprivrede.

NEK isporučuje proizvedenu električnu energiju obama članovima društva u jednakim udjelima poslujući pritom prema načelu pokrivanja svih troškova bez dobiti ili gubitka.

S komercijalnim radom NE Krško je započela 1983. godine.

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