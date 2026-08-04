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STABILNO I U NE KRŠKO

Plenković o vodostajima rijeka: 'Sigurnost opskrbe zajamčena, imat ćemo dovoljno struje...'

Piše HINA,
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Plenković o vodostajima rijeka: 'Sigurnost opskrbe zajamčena, imat ćemo dovoljno struje...'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Kada je riječ o Nuklearnoj elektrani Krško, rekao je da je i ondje stanje stabilno.

Premijer Andrej Plenković u utorak je rekao da je sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj zajamčena i da će struje biti dovoljno.

"Što se tiče sigurnosti opskrbe, ona je zajamčena (...). Nema nikakvih dilema da će Hrvatska imati dovoljno električke energije", rekao je Plenković odgovarajući na pitanje mogu li se problemi s opskrbom zbog niskog vodostaja rijeka s kojima se suočavaju susjedne zemlje, preliti i na Hrvatsku.

Plenković u utorak boravi u Bolu na Braču, u povodu Dana općine.

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Kada je riječ o Nuklearnoj elektrani Krško, rekao je da je i ondje stanje stabilno.

"Za sada je sve pod kontrolom i s te strane nema nikakve ugroze", istaknuo je Plenković.

Izvijestio je da je jučer kontaktirao s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom, koji je pak u kontaktu sa slovenskim kolegom, a da će se danas sastati s predsjednikom uprave HEP-a razgovarati o situaciji s nuklearkom.

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"Za sada, prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna", rekao je Plenković. 

Komentirao je rezultate turističke sezone, rekavši kako podaci za prvih sedam mjeseci pokazuju plus u odnosu na prošlog godinu.

"Sezona je bolja nego što je bila prošlogodišnja, to se vidi iz fiskalizacije i prometa. Mislim da je to vrlo dobro i nadam se da smo zadržali epitet konkurentnosti Hrvatskog turizma i ovoj turističkoj sezoni", rekao je Plenković.

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