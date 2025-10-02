Obavijesti

Heroj iz Istre skočio je u baru i izvukao onesviještenu djevojku (23) iz auta: 'Spasio joj je život'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Facebook

Danijel Jurada, mladić koji se našao u blizini, herojski je skočio u baru i spasio joj je život. Prevezli su je u pulsku bolnicu, gdje je zbog težine zadobivenih ozljeda i zadržana na liječenju

Djevojla (23) teško je ozlijeđena nakon što je zbog neprilagođene brzine u srijedu, 27. kolovoza nedaleko Cerovlja sletjela automobilom s ceste i udarila u stablo. Automobil se prevrnuo na krov te završio u bari. Djevojka se onesvijestila. Kako su izvijestili iz PU istarske, vozačici su prvu pomoć na mjestu događaja pružili građani koji su se zatekli na mjestu nesreće. 

Danijel Jurada, mladić koji se našao u blizini, herojski je skočio u baru i spasio joj je život. Prevezli su je u pulsku bolnicu, gdje je zbog težine zadobivenih ozljeda i zadržana na liječenju. 

- Ovim putem želimo izraziti duboku zahvalnost i iskreno poštovanje Danijelu Juradi, koji se našao na mjestu prometne nesreće u kojoj je naša djelatnica Matea Šterpin na putu prema poslu doživjela tešku nezgodu - vozilo se prevrnulo na krov, sletjelo u vodenu baru te u potpunosti potonulo, pri čemu je ona izgubila svijest.

Foto: Facebook

Zahvaljujući njegovoj prisebnosti, hrabrosti i brzoj reakciji, Jurada je nesebično priskočio u pomoć i time spasio život našoj kolegici. Njegovo djelo ostavlja dubok trag u našim srcima i podsjeća nas na snagu ljudske dobrote i solidarnosti - navode iz Destilerije AurA.

Iz Destilerije su mu od srca zahvalili, u ime Matee, njezine obitelji, te cijelog kolektiva firme.

