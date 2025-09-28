Međimurski policajac herojski spasio pješaka (82): Brzom reakcijom podvezao mu nogu

Denis Žnidarić nije bio na dužnosti u vrijeme kad je prošlog ponedjeljka 22. rujna oko 11 sati brzom i iznimno pribranom reakcijom vrlo vjerojatno spasio život 82-godišnjem pješaku teško stradalom u prometnoj nesreći u Nedelišću.

Toga dana, objavila je PU međimurska, Denis se automobilom sasvim slučajno zatekao na mjestu nesreće. Odmah se zaustavio, upalio sva četiri pokazivača smjera te s priborom prve pomoći potrčao prema unesrećenom pješaku, dok je njegova supruga o nesreći obavijestila hitnu pomoć. Dolaskom do mjesta događaja primijetio je da su pješaku kotači teretnog vozila zahvatili nogu što je izazvalo obilno krvarenje. Prisjetio se predavanja na kojem je učio o važnosti podvezivanja ekstremiteta u slučaju jakog krvarenja iz krvnih žila, poglavito iz arterije jer čovjek može iskrvariti u svega par minuta.

Upravo zbog toga ni sekunde nije oklijevao - skinuo je remen sa svojih hlača, podvezao natkoljenicu ozlijeđenom i dodatnim pritiskom rukama na krvnu žilu u preponi, uspio zaustaviti krvarenje do dolaska hitne pomoći. Teško ozlijeđeni pješak Helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u Zagreb na daljnje liječenje. Liječnici su potvrdili da je takva reakcija unesrećenom vjerojatno spasila život.

Skroman kakav je, Denis nije želio da se piše o ovom događaju, no nakon što su mu objasnili da će time doprinijeti promociji policijskog zanimanja ipak je pristao. Kod policijskog zanimanja najvažnija mu je zaštita i spašavanje života.

Iako u opisanom događaju nije bio u službi, bez oklijevanja pružio je prvu pomoć unesrećenom i pokazao koliko je pravovremena i adekvatna reakcija presudna. Denis je u Policijsku upravu međimursku stigao je početkom ove godine iz Zagreba, gdje je od 2010. godine radio kao vođa ophodnje i kriminalistički službenik u IV. policijskoj postaji - Maksimir.

Danas obavlja poslove šefa smjene Policijske postaje Čakovec.

Nedavno je proslavio 39 rođendan, a najveći mu je poklon bila spoznaja da je prije nekoliko dana uspješno sudjelovao u spašavanju ljudskog života. Za kraj Denis dodaje da je učinio nešto što bi svatko trebao u tom trenutku.