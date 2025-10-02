Danijel Jurada (32) je skočio u vodu i spasio 23-godišnju djevojku koja je ostala zarobljena u automobilu i bez svijesti: ‘Nisam nikakav heroj, treba pomagati’
Heroj iz Istre spasio Mateu (23) iz vode: 'U glavi mi je bilo samo da je izvučem živu. I uspio sam'
Bio je to prizor koji se ne zaboravlja. Na županijskoj cesti kraj Cerovlja, nedaleko od Pazina, u poslijepodnevnim satima 27. kolovoza, naizgled obična vožnja pretvorila se u borbu za život. U mutnoj vodi bare kraj ceste na krovu je ležao automobil, a iznad površine vidjeli su se samo kotači. U njemu je, bez svijesti, bila mlada djevojka Matea Šterpin (23).
Prvi je do mjesta nesreće stigao Danijel Jurada (32). Njegove riječi najbolje opisuju trenutak koji će pamtiti cijeli život.
- Prolazio sam tom cestom, kad sam ugledao auto u vodi. Vidjeli su se samo kotači. Nisam ni trenutka razmišljao. Odmah sam stao. Pokraj je bio jedan čovjek koji je već zvao Hitnu pomoć. Ja sam uletio u vodu - govori nam Danijel.
U autu je bila mlada žena. Udarila je u stablo, prevrnula se na krov i završila pod vodom.
- Pokušala se odvezati kako bi izašla, ali je već bila u nesvijesti. Nije bilo vremena. Otvorio sam vrata i izvukao je. U tom trenutku mislili smo samo na jedno, a to je da preživi. Počeli smo joj davati umjetno disanje i masažu srca. To su sekunde koje se ne zaboravljaju - govori nam Danijel.
Djevojka je ubrzo počela davati znakove života.
- Nasreću, sve je dobro završilo. Ona je dobro. Kasnije su nam doktori rekli da je ostala još nekoliko sekundi pod vodom, mozak bi ostao bez kisika i posljedice bi bile strašne. To me još više potreslo, ali i učvrstilo u uvjerenju da sam morao reagirati. Lijepo je kad čovjek može pomoći, i to trebamo raditi. Uvijek pomagati - skromno kaže Danijel.
Policija je kasnije potvrdila nesreću i okolnosti.
- Pazinska policija je 27. kolovoza oko 15.10 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na ŽC 5013 nedaleko od Cerovlja u kojoj je teško ozlijeđena 23-godišnjakinja. Nesreća se dogodila kad je vozačica upravljala automobilom pulskih registracijskih oznaka te je zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju ceste sletjela s ceste i udarila u stablo, nakon čega se automobil prevrnuo na krov i zaustavio u bari. Vozačici su prvu pomoć na mjestu događaja pružili građani koji su se zatekli na mjestu nesreće, dok je naknadno prevezena u pulsku bolnicu, gdje je zbog težine zadobivenih ozljeda i zadržana na liječenju - priopćila je policija.
Danijel sebe ne smatra herojem, ali njegovi prijatelji kažu da je on upravo takav. Uvijek pomaže.
- To vam dođe instinktivno. Vidite da se netko davi, ne razmišljate puno, jednostavno skačete. Kad sam je izvukao, bilo je strašno vidjeti je bez svijesti. Ali kad je došla k sebi, to je bio osjećaj koji se ne može opisati. Najbitnije je da je ona danas živa - dodao je Danijel.
Bara u kojoj se vozilo prevrnulo nije velika, ali je dovoljno duboka da ugrozi život svakoga tko ostane zarobljen u autu.
- To su sekunde. Auto se prevrne, voda ulazi, panika... A ona nije imala šanse jer je bila bez svijesti. Da su ljudi prošli pored i samo gledali, završilo bi tragično. Ovako, Matea ima novu priliku - kažu nam Danijelovi prijatelji.
Doktori iz pulske bolnice potvrdili su, govori nam Danijel, da je djevojka preživjela zahvaljujući brzoj reakciji građana.
- Još nekoliko sekundi i posljedice bi bile trajne. Rekli su mi da bi mozak ostao bez kisika, a to ne prolazi bez posljedica. Ne želim uopće o tome razmišljati. Kad vidite čovjeka u nevolji, ne smijete okrenuti glavu. To nas čini ljudima. Ponosan sam što sam mogao pomoći i sretan sam što je ona dobro. To je ono što je najvažnije - zaključio je Danijel.
