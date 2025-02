Heroj nacije, 'slavenska Ivana Orleanska' i Putinov pijun. Tko će biti novi predsjednik Ukrajine

I Trump i Putin su kritizirali Zelenskog da i dalje vrši dužnost ukrajinskog predsjednika iako mu je mandat istekao u svibnju 2024. Njegovi protivnici su ga optužili da ne želi raspisati izbore, a Trump je otišao korak dalje i nazvao ga diktatorom.

Izbori se još nisu održali u Ukrajini jer je u zemlji uvedeno ratno stanje i male su šanse da bi izbori u ovom trenutku prošli bez ruskog miješanja putem hakerskih napada i širenja dezinformacija, a tu je i problem ogromnog broja izbjeglica te raseljenih ljudi i teritorija pod okupacijom Rusije.

No, s obzirom na to da je i sam Zelenski u nedjelju otvoreno rekao da je spreman napustiti funkciju predsjednika ako će to značiti mir za Ukrajinu, postavlja se pitanje tko bi ga mogao naslijediti.

Već su se javili potencijalni kandidati, a u toj cijeloj plejadi ima već poznatih imena, ali i kontroverznih figura, piše The Telegraph.

Valerij Zalužnji

Apsolutni heroj u Ukrajini i njen najpoznatiji i najomiljeniji general trenutačno služi kao veleposlanik u UK-u. Vodio je ukrajinsku vojsku od prvog dana invazije i već ima četiri ulice nazvane po njemu. Osim činjenice da je spriječio totalni poraz i zaustavio Putina da osvoji Kijev i cijelu zemlju, Zalužni je poznat i po svom šaljivom i jednostavnom govoru.

Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenski ga je razriješio dužnosti vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine 8. veljače 2024. Dobar dio ljudi smatra da ga je Zelenski smijenio jer ga vidi kao glavnog suparnika za vlast.

Prošle godine je provedena anketa po kojoj bi Zalužni da se održe izbori dobio 27 posto glasova, a Zelenski 16 posto.

Viktor Medvedčuk

Definitivno najkontroverznije ime na ovom popisu. Radi se o ukrajinskom oligarhu koji gaji brojne simpatije prema Putinu. U Ukrajini ga smatraju ruskim pijunom. Putin je čak i kum njegovoj kćeri. Ukrajina ga je uhitila 2021. zbog sumnji da podržava ruske separatiste.

Foto: President of Russia

Oduvijek se pravdao da nema nikakve ideološke bliskosti s Kremljom, nego da su njihovi odnosi pragmatični. Vlasnik je nekoliko televizijskih kuća.

Uhićenje je razbjesnilo Putina i neki tvrde da je to bio jedan od razloga 'specijalne vojne operacije'. Iako mu je oduzeto ukrajinsko državljanstvo, Putin bi mogao inzistirati da mu se dopusti kandidatura na izborima.

Ako bi Ukrajinci zabranili njegovu kandidaturu, Kremlj bi izbore nazvao lažnima.

Petro Porošenko

Bivši ukrajinski predsjednik kojeg je naslijedio Zelenski je gorljivi protivnik Kremlja. Podržavao je ulazak Ukrajine u euroatlantske integracije i zalagao se za oštar pristup prema ruskim pobunjenicima na istoku zemlje.

Foto: Gleb Garanich

Rusija ga je optužila za kršenje sporazuma iz Minska. Na vlast je došao nakon rušenja Janukoviča tijekom Euromajdana 2014. godine. Milijarder je i vlasnik Roshena, najprodavanije čokolade u Ukrajini, zbog čega ga zovu 'kraljem čokolada'.

Iako njegova stranka, Europska solidarnost, trenutačno ima samo 27 mjesta od ukupno 450 u ukrajinskom parlamentu, još je politički ambiciozan i često posjećuje trupe na bojišnici.

U travnju prošle godine rekao je da se planira ponovno kandidirati za predsjednika, ali tek kad rat s Rusijom bude priveden kraju. Porošenko je razbjesnio Moskvu kada je 2018. pomogao u stvaranju Ukrajinske autokefalne pravoslavne Crkve.

Julija Timošenko

'Slavenska Ivana Orleanska ' je najpoznatija ukrajinska političarka. Imala je veliku ulogu u Narančastoj revoluciji 2004., tijekom koje su Ukrajinci prvi put javno dali do znanja da ne žele biti ruske marionete.

Nakon što je postala prva ukrajinska premijerka, provela je sedam godina u zatvoru zbog navodne zlouporabe položaja u vezi s plinskim ugovorima. Timošenko i dan danas tvrdi da su sve orkestrirali prokremaljski suparnici.

Foto: Gleb Garanich

Prije dvije godine, upozorila je da bi svaki dogovor kojim bi se Putinu prepustio teritorij potaknuo na daljnje zauzimanje zemlje.

- Jedino rješenje je da ga totalno dokrajčimo vojnim sredstvima - rekla je Timošenko za Putina.

- Politički proces je definitivno započeo - odgovorila je Timošenko u rujnu prošle godine na pitanje o izgledima ukrajinskih izbora u bliskoj budućnosti.

Vitalij Kličko

Svjetski boksački prvak i uz Ševčenka najpoznatiji sportaš koji je došao iz Ukrajine. Sin sovjetskog generala, koji tečno govori četiri jezika, objesio je rukavice o klin prije deset godina i danas je gradonačelnik Kijeva.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Na početku rata postao je moćan simbol kijevskog prkosa i obilazio bojišnice. Podijelio je 20 tisuća pušaka građanima za obranu. Trenutačno je Porošenkov saveznik i nije poznato planira li se kandidirati za predsjednika na sljedećim izborima.

Kirilo Budanov

'Ukrajinski Aldrich Ames' i šef kijevske vojne obavještajne službe. Postao je poznat po brojnim diverzantskim akcijama diljem Rusije. Bliski suradnici ga opisuju kao nemilosrdnog, ali i učinkovitog vođu.

Foto: Anatolii Stepanov

Putin ga je navodno pokušao ubiti najmanje deset puta, ali trenutačno je usredotočen na pobjedu u ratu i mala je vjerojatnost da će tražiti političku dužnost. Ipak, poput generala Zalužnog, postao je jedan od suvremenih narodnih heroja Ukrajine i često se spominje kao potencijalni predsjednički kandidat.

Jurij Bojko

Isto kao i Medvedčuk, gaji dobre odnose s Putinom. Bivši potpredsjednik ukrajinske vlade doživio je blažu sudbinu nego Medvedčuk, nije bio u zatvoru, ali mu je zabranjena politička stranka.

Njegova vlastita stranka uvijek se protivila ratu i od početka borbe je napustila niz svojih proruskih stajališta. Prošlog prosinca, Bojko je izazvao kontroverzu zbog videa u kojem je kritizirao ukrajinske nacionalističke "radikale", zbog rušenja kipova ruskih povijesnih ličnosti, preimenovanja sovjetskih ulica po poznatim Ukrajincima i općenito pokušaja suzbijanja upotrebe ruskog jezika.