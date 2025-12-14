Heroj s Bondi Beacha: Goloruk skočio na terorista, upucan dvaput. Spasio desetke života!

Muškarac koji je u dramatičnim trenucima terorističkog napada na Bondi Beachu svladao i razoružao jednog od napadača identificiran je kao Ahmed al Ahmed (43), vlasnik voćarne i otac dvoje djece. Tijekom hrabre intervencije Ahmed je, prema riječima obitelji, pogođen s dva metka te je hitno prevezen u bolnicu, gdje je trebao biti podvrgnut operaciji.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju Ahmeda kako se, skriven iza parkiranih automobila, prikrada naoružanom napadaču koji je pucao svega nekoliko metara ispred njega. U jednom trenutku izlazi iz zaklona, hvata napadača u zahvat oko vrata i nakon kratke borbe uspijeva mu oteti oružje. Dok Ahmed drži pištolj uperen u napadača, osumnjičeni se udaljava prema svom navodnom suučesniku, koji je u tom trenutku nastavio pucati s obližnjeg mosta.

Ahmedov rođak Mustafa izjavio je za 7News kako je Ahmed tijekom čina hrabrosti ranjen.

- U bolnici je i još ne znamo točno kakvo je njegovo stanje. Nadamo se da će biti dobro. On je stopostotni heroj - rekao je.

Australska policija potvrdila je da je u napadu na proslavu Hanuke u Archer Parku na Bondi Beachu ubijeno najmanje 12 osoba, uključujući jednog od napadača, dok je 29 ljudi ozlijeđeno. Napad se dogodio u nedjelju u 18.47 po lokalnom vremenu, kada su dvije naoružane osobe otvorile vatru na okupljene obitelji. Incident je službeno proglašen terorističkim napadom usmjerenim na židovsku zajednicu, prvog dana židovskog blagdana svjetla.

Visoki policijski dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, potvrdio je da je jedan od napadača Naveed Akram iz Bonnyrigga, u jugozapadnom dijelu Sydneya. Prema izvješćima ABC News Australia, policija je pretraživala njegov dom, a vjeruje se da se Akram trenutno nalazi u policijskom pritvoru i u bolnici. Identitet drugog napadača zasad nije službeno potvrđen.

Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns odao je priznanje Ahmedu al Ahmedu, nazvavši ga “istinskim herojem”.

- Nema sumnje da je zahvaljujući njegovoj hrabrosti večeras spašeno mnogo života - rekao je Minns na konferenciji za novinare.

Govoreći o napadu, Minns je dodao: “Ovaj napad bio je usmjeren na židovsku zajednicu Sydneya na prvi dan Hanuke. Ono što je trebala biti večer mira i radosti, proslavljena s obiteljima i prijateljima, razbijeno je ovim užasnim i zlim činom.”

- Australskoj židovskoj zajednici večeras krvari srce - zaključio je premijer.