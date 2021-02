Mali čovjek kroz svoja djela postaje velik, a manifestacija Ponos Hrvatske posvećena je upravo njemu. Ova manifestacija važna je za cijelo naše društvo jer ljudskost nikad ne gubi na važnosti, a dobitnici nagrada svojim su poštenjem, hrabrošću i humanošću primjer cijeloj našoj zajednici. Dodjelu nagrade Ponos Hrvatske podržale su i tvrtke koje kroz svoje društveno odgovorno poslovanje pomažu boljitku društva. Svoj doprinos Ponosu Hrvatske dali su HEP, OTP banka d.d., INA, Erste banka, Prvo plinarsko društvo, Porsche Croatia, Hrvatska Lutrija, Studenac market, HŽ Infrastruktura, Fina i JANAF.



Frane Barbarić, predsjednik uprave HEP-a

Misija Hrvatske elektroprivrede je svim hrvatskim građanima i tvrtkama osigurati opskrbu energijom u svim uvjetima. U ovakvim ekstremnim situacijama važnost ispunjenja te misije još više dolazi do izražaja. Naši su radnici na sve, pa i najteže izazove, svaki put odgovorili na najbolji mogući način. Na tome im još jednom čestitam i zahvaljujem. Drago mi je da je njihov doprinos u osiguranju opskrbe na potresom pogođenoj Banovini prepoznao i Ponos Hrvatske. U tom potresu naša je distribucijska mreža pretrpjela štetu veću od 200 milijuna kuna. HEP, međutim, kao financijski stabilna i poslovno uspješna tvrtka, ima tu snagu da može provesti zaduženje Vlade da pogođenim građanima otpiše sva potraživanja za energiju za prva tri mjeseca ove godine. Procjenjujemo da bi ukupan otpis mogao iznositi oko 60 milijuna kuna. Ovi ljudi svima bi nam trebali biti uzor i inspiracija. Naravno da je važno što više isticati te heroje među nama i njihova plemenita djela. Važno je pokazati ljudima koliko se dobrote i svega pozitivnog nalazi svuda oko nas. Zato i mi već godinama podržavamo Ponos Hrvatske.

Nikola Mikša, član uprave OTP banke d.d.

OTP banka d.d. ponosi se time što je društveno odgovorno ponašanje iznimno važan dio strategije i poslovne politike banke. Već više od desetljeća pod imenom „Zeleno svjetlo za…“ pridonosimo boljim uvjetima društvenih, socijalnih, sportskih, kulturnih, zdravstvenih i edukativnih aktivnosti u svim regijama i područjima u kojima poslujemo. Posebno smo ponosni na stipendiranje studenata lošijeg imovinskog stanja, za koje je banka u proteklih 11 godina izdvojila ukupno 7 milijuna kuna, jer omogućiti nekome znanje jedan je od najljepših darova koje možete dati.

U želji da pridonesemo još više, odlučili smo u suradnji s našim dugogodišnjim partnerom Mastercardom pokrenuti veliki donacijski program nazvan „Zaokruži“, putem kojeg s našim klijentima, korisnicima Mastercard kartica OTP banke, pridonosimo poboljšanju zdravstvene skrbi djece u Hrvatskoj donirajući svake godine dječjim odjelima dviju bolnica u Hrvatskoj. Godina 2020. uistinu nam je pokazala koliko je briga za zajednicu bitna, jer osim što smo se borili s pandemijom, imali smo katastrofalne potrese, koji su dodatno u bolnicama na pogođenim područjima otežali rad zdravstvenih djelatnika. Ponosan sam što je OTP banka u 2020. godini donacijama pomogla rad ukupno deset bolnica u svim krajevima Hrvatske, i to s više više od pet milijuna kuna, kako bi olakšala borbu s pandemijom i, naravno, dodatno pomogla obnovi potresom pogođenih bolnica. Kandidati za nagradu Ponos Hrvatske ni po čemu nisu mali ljudi, oni su veći od svih nas, oni su junaci. Ljudi koji su, kad je najviše trebalo, dali ono najbolje od sebe, često zanemarujući opasnosti kojima su se izložili. Hvala im na tome. Naš zadatak je da se za njihova djela daleko čuje, jer su oni svojim djelima učinili razliku, a ta razlika ponekad je razlika između života i smrti. Ovo je jedan od najljepših načina promicanja humanosti i brige za bližnjega kao najvažnijih vrijednosti našeg društva, koje moramo njegovati i očuvati za generacije koje tek dolaze.

I zbog toga sam sretan što je i OTP banka partner ovog projekta.

Zdenko Matak, član uprave Erste banke

Imajući u fokusu svoje klijente, partnere i zajednicu u kojoj posluje, Erste banka je od samog početka krize zauzela proaktivan i društveno odgovoran pristup te je nizom poduzetih mjera nastojala svojim klijentima, građanima i tvrtkama omogućiti da što manje budu pogođeni trenutačnim okolnostima. Prepoznajući potrebu solidarnog djelovanja, banka je kroz donatorske inicijative nastojala pružiti podršku zdravstvenim ustanovama širom Hrvatske u borbi protiv epidemije koronavirusa, kao i podršku u sanaciji potresom pogođenih područja. U ovim izazovnim vremenima u kojima se trenutačno nalazimo i više je nego potrebno javno govoriti o ovim ljudima jer oni potvrđuju da za velika herojstva nisu potrebna velika djela nego vjera u sebe i druge te osnovna ljudskost prema drugom čovjeku. Još jednom hvala svim do sada nagrađenim pojedincima, koji nas svojim djelovanjem podsjećaju na to kako izazove pretvoriti u osjećaj zajedništva i međusobnog povjerenja.

Filip Bilanović, član Uprave Studenca za razvoj poslovne mreže

Godina iza nas bila je iznimno izazovna, a društvena odgovornost posebno je došla do izražaja. Cijelim smo nizom aktivnosti i mi podržali zajednicu, od proljetnih donacija Hrvatskom Crvenom križu nakon izbijanja pandemije do pomoći stanovnicima potresom pogođenih područja. Također, razvili smo svoj društveno odgovorni projekt „Korak bliže prirodi“. Naime, more i priobalje prirodno se vežu za Studenac, tako da smo se odlučili upravo na njihovu zaštitu, i to čišćenjem podmorja. Osim što tako izravno poboljšavamo uvjete biljnog i životinjskog svijeta, time pridonosimo kvaliteti života građana na Jadranu, kao i pozitivnim dojmovima svih posjetitelja. U okolnostima u kojima živimo zadnjih godinu dana, dobra i hrabra djela pojedinaca posebno dolaze do izražaja. Iako su dobročinitelji skromni pojedinci koji to nisu činili da se proslave, važno je da se za njihova djela čuje jer ona inspiriraju druge i potiču pozitivne društvene promjene. Ponosni smo što možemo biti dio manifestacije Ponos Hrvatske i podržati heroje.

Ana Jazić, voditeljica službe za korporativne komunikacije i društveno odgovorno poslovanje Hrvatske Lutrije

Upravo segment društvene odgovornosti Hrvatska Lutrija postavlja kao prioritet, a raspon društveno odgovornih projekata i akcija u kojima je sudjelovala, kao i njeni zaposlenici, je velik. Od financiranja potreba mladih i sporta, kulture i umjetnosti, obrazovanja i znanosti, do humanitarnog djelovanja i zaštite zdravlja, a tijekom ovih 47 godina Hrvatska Lutrija izdvojila je oko 2,5 milijardi kuna za različite društveno korisne projekte. Izuzetno je važno da postoje projekti poput Ponosa Hrvatske jer omogućavaju isticanje upravo tih, plemenitih i „nevidljivih“ ljudi koji su u jednom trenutku zbog svojih djela postali itekako veliki. Uz Ponos Hrvatske, koji pronalazi, nagrađuje i javnosti predstavlja stvarne heroje, svi zajedno gradimo bolje društvo.

Marko Z. Žubrinić, član uprave HŽ Infrastrukture

HŽ Infrastruktura brine se o poštovanju ljudskih i radnih prava, provodi socijalni dijalog, brine se o zaštiti okoliša, podupire rad različitih kulturnih, humanitarnih i drugih udruga te institucija u lokalnoj zajednici, podupire projekte za promicanje zaštite okoliša i razne humanitarne projekte.

Iako suočeni sa značajnim štetama od potresa, u HŽ Infrastrukturi prije svega smo usmjereni na naše zaposlenike te nastojimo rad organizirati tako da oni budu što zaštićeniji s obzirom na oštećenja od potresa, ali i provodeći preporučene epidemiološke mjere. Uz to, u okviru mogućnosti, od stambenog zbrinjavanja do financijske pomoći, nastojimo pomoći svojim zaposlenicima koji su stradali u potresima. U ime uprave HŽ Infrastrukture čestitam svima koji su nominirani, a posebno dobitnicima nagrade. Njihove priče duboko su inspirativne i u ovim zaista izazovnim vremenima pružaju nadu za sve nas. Toliko ljudskosti, hrabrosti i dobrote na jednome mjestu dokaz je da s takvim ljudima možemo graditi bolje društvo i ne moramo se bojati za budućnost Hrvatske! Pravi je ponos biti danas ovdje te moći čestitati dobitnicima i organizatorima Ponosa Hrvatske.

Stjepan Adanić, predsjednik uprave JANAF-a

Unatoč svim izazovima koji su obilježili prošlu godinu, potrese i pandemiju, "mali ljudi" pokazali su mnogobrojnim primjerima veliku snagu zajedništva i brige za drugog. Ta velika snaga solidarnosti bila je poticaj i nama u JANAF-u da, kao društveno odgovorna kompanija, damo svoj doprinos u borbi protiv korone i pružimo pomoć potresom pogođenim područjima. JANAF je donirao novac u korist akcija „Zajedno za Zagreb“, „Hrvatska protiv koronavirusa" i „Pomoć za obnovu nakon potresa“ te je pružio financijsku pomoć svojim zaposlenicima čija je imovina oštećena u potresima, udrugama i institucijama za popravke objekata oštećenih u potresima. Također, bolnicama smo donirali novac za nabavu respiratora, medicinske zaštitne opreme i uređaja za dezinfekciju prostora. Uz materijalna sredstva, stavili smo na raspolaganje i vlastite ljudske resurse te našu mehanizaciju, koji su pomagali u raščišćavanju i sanaciji nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije. Važno je pravodobno prepoznati potrebe zajednice u kojoj djelujemo te biti potpora zajednici i pridonositi razvoju društva u cjelini.

Barbara Dorić, članica Uprave Ine

INA od svojeg osnutka ulaže u podizanje kvalitete života zajednica u kojima posluje. Samostalno pokreće takve projekte ili rado pomaže raznim inicijativama te lokalnim zajednicama. Usmjereni smo na djecu, mlade, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport i zaštitu okoliša. Nakon petrinjskog i zagrebačkog potresa snažno smo se angažirali i pomogli novčanim donacijama zdravstvene i obrazovne ustanove, muzeje, ali i osigurali stambene kontejnere za stanovništvo. Tijekom pandemije pomagali smo i bolnicama diljem Hrvatske. Iznimno je važno otkrivati među nama istinske heroje, koji svojim trudom i snagom volje pokazuju da nema nesavladivih prepreka. Ne smijemo dozvoliti da u svakodnevici zaboravimo na naše temeljne ljudske vrijednosti. Priče o dobrim i herojskim djelima takozvanih običnih ljudi inspiracija su nam svima da budemo tu jedni za druge.

Vinka Ilak, članica uprave Fine

Kao društveno odgovorna tvrtka, Fina nastoji osluškivati potrebe okruženja u kojemu posluje te biti pouzdan partner lokalnoj zajednici. Donacijama i sponzorstvima, Fina nastoji podržati vrijedne projekte i aktivnosti iz brojnih područja djelovanja, poput humanitarnog, zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete života, obrazovanja, kulture i zaštite baštine, sporta, ekologije i očuvanja okoliša, gospodarstva, kao i razvoja društva u cjelini. Pri izboru projekata koje će podržati, Fina daje prednost onim projektima i aktivnostima koji imaju koristi za širu društvenu zajednicu, koji zadovoljavaju potrebe većeg broja članova društva te koji su u skladu s Fininom poslovnom strategijom i organizacijskim vrijednostima.Jedan od takvih primjera bila je prošlogodišnja donacija sredstava Klinici za dječje bolesti Zagreb, stradaloj u potresu, putem koje je Fina pomogla u opremanju odjela u svrhu poboljšanja uvjeta boravka roditelja uz dijete na bolničkoj skrbi. Godina iza nas doista je bila drugačija i izazovna, u svakome pogledu. Stoga Ponos Hrvatske još više pokazuje veliko srce naših ljudi te smo uistinu ponosni što svjedočimo njihovoj hrabrosti, poštenju i nesebičnosti, a njihove nam vrijednosti trebaju biti trajni uzor i inspiracija. To su istinski heroji koji nam pokazuju da bismo u svakome trenutku trebali biti osjetljivi na tuđu nevolju i spremni pružiti ruku pomoći i prijateljstva. Nesumnjivo je važno odati priznanje svima onima koji su stavili živote drugih ispred svojih života, stoga Fina podržava ovu hvalevrijednu manifestaciju 24 sata te se pridružuje čestitkama svim ovogodišnim laureatima Ponosa Hrvatske!

Porsche Croatia

Porsche Croatia prepoznala je važnost svoje društvene odgovornosti i kontinuirano već godinama provodimo strategije društveno odgovornog ponašanja. U protekloj godini svjetske pandemije naše kompanije na europskim tržištima vrlo su aktivno, svojom proizvodnjom i naporima zaposlenika, doprinijele u olakšavanju teške situacije koju je prouzročila pandemija Covid-19. Mi smo se u Porsche Croatia pridružili tim međunarodnim naporima donacijom novčanih sredstava Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević te donacijom u sklopu akcije "Pomoć za obnovu nakon potresa" s ciljem prikupljanja financijskih sredstava namijenjenih sanaciji šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji i drugim pogođenim područjima. Dobitnike nagrada Ponos Hrvatske smatramo istinskim herojima koji su svojim nesebičnim djelima i empatijom pomogli onima kojima je najteže. Njihova iznimna djela nadilaze sva naša očekivanja i svaka čast svima koji nisu oklijevali ni sekunde kako bi pomogli zajednici. Svojim hrabrim i humanim djelima, u ova teška vremena pandemije i potresa, dobitnici nagrade Ponos Hrvatske još jednom su nam pokazali koliko je bitan osjećaj zajedništva i zahvalni smo im za svaku od ovih posebnih priča.