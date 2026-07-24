HEROJI Pijani Nizozemac (23) se utapao u splitskoj luci, policajci skinuli odore i skočili za njim!

Dvojica splitskih policajaca spasila su rano u petak 23-godišnjeg Nizozemca koji se utapao u moru ispred Trajektne luke. Policija je nekoliko minuta nakon 4.30 sati dobila dojavu da muškarac s vanjske strane veza 27 doziva pomoć i drži se za brodski lanac. Na mjesto događaja odmah je stigla ophodnja Druge policijske postaje Split.

Policajci su ugledali mladića kako pluta na površini mora. Jedan od njih skinuo je odoru i skočio za njim, a ubrzo mu se pridružio i drugi policajac. Mladića su dovukli do željeznih ljestvi na lukobranu, a zatim ga uz pomoć kolege koji je ostao na kopnu izvukli iz mora.

Bio je dezorijentiran, pothlađen i vidno pijan. Kod sebe nije imao dokumente, a policajci su iz razgovora shvatili da je stranac koji pokušava govoriti engleski. Hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu, gdje je zadržan na promatranju.

Dok je trajalo spašavanje, policijsku postaju nazvao je mladić koji je htio prijaviti nestanak prijatelja. Ispričao je da su tijekom večeri bili na Bačvicama, ali da je njegov prijatelj nestao oko četiri sata.

Policajci su prema opisu zaključili da je riječ o mladiću kojeg su upravo izvukli iz mora te su njegove prijatelje uputili u bolnicu. Ondje je potvrđeno da je spašeni mladić 23-godišnji državljanin Nizozemske.

Prema navodima policije, mladić je pijan ušao u more jer mu se to činilo zabavno i avanturistički. Njegov noćni pothvat, međutim, umalo je završio kobno.