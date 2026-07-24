Obavijesti

News

Komentari 8
SPRIJEČILI TRAGEDIJU

HEROJI Pijani Nizozemac (23) se utapao u splitskoj luci, policajci skinuli odore i skočili za njim!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
HEROJI Pijani Nizozemac (23) se utapao u splitskoj luci, policajci skinuli odore i skočili za njim!
Foto: Screenshot/Google Maps
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policajci su ugledali mladića kako pluta na površini mora. Jedan od njih skinuo je odoru i skočio za njim, a ubrzo mu se pridružio i drugi policajac

Dvojica splitskih policajaca spasila su rano u petak 23-godišnjeg Nizozemca koji se utapao u moru ispred Trajektne luke. Policija je nekoliko minuta nakon 4.30 sati dobila dojavu da muškarac s vanjske strane veza 27 doziva pomoć i drži se za brodski lanac. Na mjesto događaja odmah je stigla ophodnja Druge policijske postaje Split.

Policajci su ugledali mladića kako pluta na površini mora. Jedan od njih skinuo je odoru i skočio za njim, a ubrzo mu se pridružio i drugi policajac. Mladića su dovukli do željeznih ljestvi na lukobranu, a zatim ga uz pomoć kolege koji je ostao na kopnu izvukli iz mora.

DETALJI DRAME NA KRKU Ženu na plaži pogodio grom! Heroj spasilac za 24sata: Skočio sam pomoći, masirao sam srce!
Ženu na plaži pogodio grom! Heroj spasilac za 24sata: Skočio sam pomoći, masirao sam srce!

Bio je dezorijentiran, pothlađen i vidno pijan. Kod sebe nije imao dokumente, a policajci su iz razgovora shvatili da je stranac koji pokušava govoriti engleski. Hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu, gdje je zadržan na promatranju.

Dok je trajalo spašavanje, policijsku postaju nazvao je mladić koji je htio prijaviti nestanak prijatelja. Ispričao je da su tijekom večeri bili na Bačvicama, ali da je njegov prijatelj nestao oko četiri sata.

SVAKA ČAST MALENI HEROJI Nikol (13) i Stjepan (10) spasili dvogodišnje dijete iz mora na Pelješcu...
MALENI HEROJI Nikol (13) i Stjepan (10) spasili dvogodišnje dijete iz mora na Pelješcu...

Policajci su prema opisu zaključili da je riječ o mladiću kojeg su upravo izvukli iz mora te su njegove prijatelje uputili u bolnicu. Ondje je potvrđeno da je spašeni mladić 23-godišnji državljanin Nizozemske.

Prema navodima policije, mladić je pijan ušao u more jer mu se to činilo zabavno i avanturistički. Njegov noćni pothvat, međutim, umalo je završio kobno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!
STRAVA TRAJALA GODINAMA

SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!

Prema navodima Dnevnik.hr-a, zlostavljanje je počelo početkom 2000-ih u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, a nastavilo se i tijekom studija bogoslovije u Đakovu
'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'
DRAMA NA PLAŽI U TUČEPIMA

'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'

Prema utvrđenim informacijama razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe vezano uz način korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnosti iznajmljivanja opreme za vodene sportove - priopćila nam je splitsko-dalmatinska policija
Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!
ŠIBENIK NAREDIO UKLANJANJE

Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!

Spomen-park Šubićevac podignut je u sjećanje na žrtve fašističkog terora tijekom Drugog svjetskog rata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026