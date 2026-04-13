Herojska intervencija HRZ-a: Helikopterom spasili život

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u nedjelju su helikopterom Mi-171Sh prevezli životno ugroženog pacijenta iz Opće bolnice Dubrovnik do KBC-a Split, a kapetan helikoptera satnik Duje Voloder istaknuo je kako su takve akcije pokazatelj brze reakcije i sjajne obučenosti posade. Hitni helikopterski prijevoz provela je četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a, priopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo obrane (MORH). "Ponosni smo jer smo sudjelovali u spašavanju ljudskog života, a pilotski poziv je poseban jer ima i humanu dimenziju“, rekao je tim povodom Voloder.

Posada je poletjela iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama u 19.30 i u 20.30 sletjela na helidrom Opće bolnice Dubrovnik te preuzela životno ugroženog pacijenta s medicinskim timom, navodi MORH.

Iz Dubrovnika prema Splitu posada je poletjela u 20.40, a na helidrom KBC-a Split sletjela je u 21.25 gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.