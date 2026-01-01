Obavijesti

IZVIJESTILA POLICIJA

Bjelovar: Mirna novogodišnja noć, bez prometnih nesreća, zabilježena samo dva incidenta

Bjelovar: Vlado Klember nastupio na dočeku Nove Godine | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zabilježena su dva narušavanja javnog reda i mira, a intervencije Hitne pomoći uglavnom su bile povezane s alkoholom

Novogodišnja noć u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji protekla je mirno, uz dva narušavanja javnog reda i mira te bez prometnih nesreća, izvijestio je u četvrtak zamjenik načelnika Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske Robert Posavac.

Zamjenica župana Marija Jungić i zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara Igor Brajdić tradicionalno su 1. siječnja posjetili Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije i Policijsku upravu bjelovarsko-bilogorsku.

U Zavodu za hitnu medicinu dočekala ih je ravnateljica Iva Plevnik Žaja, koja je izvijestila o nekoliko intervencija uglavnom povezanih s alkoholom. Nije bilo teških ozljeda, prometnih nesreća niti ozljeda vezanih uz pirotehniku. Tijekom novogodišnje noći dežuralo je šest timova hitne pomoći, dva u Bjelovaru i po jedan u Čazmi, Garešnici, Grubišnom Polju i Daruvaru.

Tijekom novogodišnje noći u Daruvaru dvije muške osobe najprije su se verbalno, a zatim i fizički sukobile. U Bjelovaru je nepoznata muška osoba udarila šakom u predjelu glave žensku osobu. Protiv počinitelja će biti podneseni optužni prijedlozi zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

U tri grada županije gdje su organizirani službeni dočeci Nove godine na otvorenom nije zabilježeno narušavanje javnog reda i mira.

Zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić istaknuo je da je novogodišnji koncert Vlade Kalembera u Bjelovaru bio dobro posjećen unatoč temperaturi od minus pet stupnjeva.

