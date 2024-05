Herojski uskočila u vodu i svoje pse spasila od poplave: 'Plutale su na daskama, to ih je spasilo'

Kad sam krenula na posao, svratila sam do svoje dvije argentinske doge, mame i kćeri Scar (8) i Stormy (4), koje držim na parceli u Kimpi na Krku. Imala sam što vidjeti. Njihova kućica u kojoj obitavaju bila je sasvim pod vodom, vidio se samo krov. Uhvatila me panika. Krenula sam ih bjesomučno dozivati, no nisu se javljale. Pomislila sam da je gotovo i da su se utopile. Ni sekunde nisam dvojila. Krenula sam u vodu i počela plivati prema njima. Srećom, tu sam zatekla i susjeda koji ima parcelu do moje pa je i on krenuo uz mene. Pomogao mi je otvoriti vrata kućice i ne mogu vam opisati koliko mi je laknulo kada sam ugledala svoje mezimice žive, prepričava dramatične trenutke spašavanja svoja dva psa njihova vlasnica Sanja Šebelja.

