Heru su psihopati vezali kraj Đakova na deponiju: 'Lanac joj je urastao u vrat. Stravično!'

Zvali su nas da dođemo po psa koji je zavezan na smetlištu. Čovjek je prolazio traktorom, vidio ga, odvezao i zvao Elvisa da dođe. Srećom pa ti svi šumari njega znaju. Idemo tamo i ja, očekujem hrvatskog ovčara našeg svagdašnjeg. U toj hrpi smeća tražim crnu boju. Njega na prvu nisam ni vidjela, jer nisam očekivala šarplaninca. Slomljenog, preplašenog, glasa nije pustio i najradije bi volio da odemo i da ga pustimo na miru. Ničemu se on dobrom od nas nije nadao.

Napisali su tu i više nego žalosnu i tužnu objavu ljudi koji stoje iza grupe za spašavanje životinja 'Nada za slavonske pse'. Kako su nam rekli, jučerašnja akcija, u kojoj su od sigurne smrti spasili šarplaninku, duboko ih je pogodila. Kujicu, koju su nazvali Hera, našli su u selu Kondrić pored Trnave na đakovačkom području.

Foto: Nada za slavonske pse

- Nestala bi najradije sa lica zemlje koliko se boji. Lanac joj je toliko urastao u vrat, da smo se do veterinarske vozili s otvorenim prozorima. Smrad te rane me podsjetio na Batijevu nogicu. Trulo meso. U veterinarskoj su ju odmah sedirali da izvade taj lanac iz mesa i saniraju ranu, ali neće moći bez operacije. Vadili su joj krv i upalne stanice su joj u nebesima pa će ju operirati za dan dva dok se malo stabilizira. Jako je mršava i slaba, ali toliko draga i mila ljudi moji i ne mrzi nas iako bi trebala. Nas treba sravniti sa zemljom - pišu na stranici.

Bez straha su čovjeka, koji ju je tako ostavio u ranama i mukama, nazvali monstrumom.

- Zamislite sada gdje je ona i kako živjela. Taj zlotvor je među nama i možda ga netko od vas, tko ovo čita, poznaje. Ako znate da je netko imao ženku šarplaninku koja je nestala, to je ona i taj čovjek je monstrum. Monstrum će to opet uraditi ako ga ne zaustavimo - napisali su.

Foto: Nada za slavonske pse

S obzirom na stanjem tražili su i pomoć za liječenje kujice.

- Na infuziji je i čeka se malo bolja krvna slika da joj operiraju rane od uraslog lanca. Te dobre oči, ljudi moji, kad me pogledaju! Imam osjećaj da medvjedica samo što ne progovori kad me tako gleda. Neću joj ni govoriti kakvu smo joj frizuricu napravili i da je oguljena ko' krumpir - pišu na stranici.

Svi koji žele pomoći mogu im se javiti na njihovoj Facebook stranici ili pomoći uplatom:

Nada za slavonske pse

HR9723600001103234914

paypall nadazaslavonskepse@gmail.com

Naznaka sarplaninka lijecenje