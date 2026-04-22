DETALJI Evo kad Hervis odlazi iz Hrvatske! Zatvaraju sve dućane

Nakon što su iz Hervisa jučer objavili da je kompanija odlučila fokusirati se na poslovanje u Austriji i obustaviti aktivnosti na stranim tržištima, odnosno prodati poslovanje u Njemačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji, iz kompanije danas otkrivaju kako će cijeli proces teći u Hrvatskoj.

- Novi vlasnik Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H, Hervis sport i moda d.o.o. i HERVIS Šport in moda d.o.o., nakon detaljnog pregleda poslovanja, procjene budućih tržišnih uvjeta te analize promijenjenih kupovnih navika, donio je odluku o postupnom zatvaranju poslovanja navedenih društava. Planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućit će ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima - poručili su jučer.

Iz kompanije nam danas potvrđuju da u Hrvatskoj trenutno aktivno radi svih 17 poslovnica, a da je okvirni datum zatvaranja sredinom ljeta ove godine. Na pitanje što će biti s tim trgovinama rekli su da je u planu likvidacija svih prodajnih mjesta Hervis, u koje će doći novi najmoprimci.

Hervis inače zapošljava 170 radnika u Hrvatskoj.

Na pitanje o njihovom statusu nakon zatvaranja i mjera oko njihovih prava i eventualnih otpremnina ističu kako će "planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućiti ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima".

Kompanija Quantum Investment Holding GmbH, koja je preuzela Hervis u siječnju 2026., time nastavlja restrukturiranje poslovanja, naveli s u priopćenju. U okviru transakcije obuhvaćeno je ukupno 43 trgovine, od čega 21 u Sloveniji, 18 u Hrvatskoj i 4 u Njemačkoj.

Detalji prodaje i identitet investitora nisu objavljeni. Iz uprave Hervisa poručili su da je cilj ove odluke jačanje poslovanja u Austriji i bolja raspodjela resursa. Budući smjer poslovanja na austrijskom tržištu još se razmatra i trebao bi biti poznat u narednim mjesecima.

- Sukladno dogovoru s investitorom, nažalost u ovoj fazi nismo u mogućnosti komentirati konkretna pitanja koja ste postavili. Investitor će uskoro objaviti dodatne informacije o sljedećim koracima - rekli su nam iz kompanije u utorak.