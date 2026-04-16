Hezbolah se oglasio o prekidu vatre. Imaju jedan uvjet

Zastupnik Hezbollaha Ibrahim al-Moussawi rekao je da će šijitska vojna i politička organizacija poštovati prekid vatre kojeg su dogovorili SAD, Izrael i Libanon, ako IDF zaustavi napade na Libanon u kojima je do sada poginulo preko 2100 ljudi.

- Mi u Hezbollahu ćemo se oprezno pridržavati prekida vatre pod uvjetom da dođe do potpunog prekida neprijateljstava protiv nas te da Izrael to ne iskoristi za provođenje bilo kakvih atentata. Izražavamo zahvalnost Iranu što je izvršio pritisak u korist Libanona - rekao je te dodao da do ovoga ne bi došlo bez pritiska Irana koji je još u Pakistanu tijekom pregovora s Amerikancima inzistirao da se dvotjedni prekid vatre primjeni i na Libanon, protiv čega je bio Benjamin Netanyahu.

Podsjećamo, ranije je Trump objavio kako su Netanyahu i libanonski predsjednik Joseph Aoun prihvatili 10-dnevni prekid vatre te dodao da ih planira oboje pozvati u Washington.

Jači od Libanona

Hezbolah koji ima oružano krilo, ali i političku stranku je država u državi u Libanonu. Njegova vojska se smatra jačom i bolje opremljenom od libanonske vojske. Za razliku od regularnih državnih oružanih snaga, Hezbollah djeluje i kao politički akter unutar libanonskog sustava, s predstavnicima u parlamentu i dubokim vezama u šijitskim dijelovima društva.