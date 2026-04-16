Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON 34 GODINE

Trump: 'Čelnici Libanona i Izraela razgovarat će prvi put nakon nekoliko desetljeća'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Čelnici Libanona i Izraela razgovarat će prvi put nakon nekoliko desetljeća'
Foto: Evelyn Hockstein

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će čelnici Libanona i Izraela razgovarati, naglasivši da "pokušava dobiti malo prostora za disanje" između zemalja, nakon više od šest tjedana rata između Izraela i libanonske oružane skupine Hezbolah

"Prošlo je puno vremena otkako su dvojica čelnika razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi sutra. Lijepo!" napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama objavljenoj prije ponoći u srijedu, po washingtonskom vremenu. Nije rečeno koji će libanonski i izraelski čelnici razgovarati, niti su izneseni drugi detalji. Sukob se razvio iz američko-izraelskog rata s Iranom, kada je Hezbolah, kojeg podržava Iran, 2. ožujka otvorio vatru u znak podrške Teheranu, što je potaknulo izraelsku ofenzivu u Libanonu samo 15 mjeseci nakon posljednjeg sukoba.

Washington je u srijedu izrazio optimizam u pogledu postizanja dogovora o okončanju rata s Iranom. Izraelski sigurnosni kabinet sastao se kasno u srijedu kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u Libanonu, rekao je visoki izraelski dužnosnik. Drugi visoki izraelski dužnosnik i visoki libanonski dužnosnik rekli su da je vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua pod velikim pritiskom Washingtona da postigne prekid vatre u Libanonu.

RIJETKI IZRAVNI PREGOVORI Rubio: Pregovori Libanona i Irana trebali bi dati okvir za mir
Rubio: Pregovori Libanona i Irana trebali bi dati okvir za mir

Netanyahu je u video izjavi objavljenoj u srijedu navečer rekao da izraelska vojska nastavlja napadati Hezbolah i da je na pragu "zauzimanja" južnolibanonskoga grada Bint Jbeila.

Visoki libanonski dužnosnik rekao je da je procjena Libanona bila da Izrael želi osigurati pobjedu u Bint Jbeilu prije nego što se postigne diplomatski napredak.

Izraelska vojska izjavila je da njezine trupe nastavljaju "ciljane kopnene operacije u južnom Libanonu".

SLOŽNI OKO HEZBOLAHA Prvi susret nakon 30 godina: Pregovori Izraela i Libanona
Prvi susret nakon 30 godina: Pregovori Izraela i Libanona

U Izraelu su se oglasile sirene upozoravajući na rakete, zbog čega su stanovnici nekoliko sjevernih izraelskih gradova pobjegli u skloništa. Nema neposrednih izvješća o ozlijeđenima.

Hezbolah je nastavio s napadima, ispaljujući rakete na dva grada u Izraelu, izvijestila je televizija Al-Manar poveza s Hezbolahom.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tragedija na gradilištu u Samoboru: Pala dizalica, jedan čovjek poginuo, drugi ozlijeđen
SLETIO I HELIKOPTER

Tragedija na gradilištu u Samoboru: Pala dizalica, jedan čovjek poginuo, drugi ozlijeđen

O događaju je obaviješteno i Državno odvjetništvo. Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati više detalja, rekli su nam iz policije
S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!
OPLJAČKAO ZLATARNICU U ZAGREBU

S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!

Ivan S. iza sebe ima više od 200 kaznenih prijava, uglavnom za krađe i teške krađe. Ima i desetak osuđujućih pravomoćnih presuda, no u zatvoru je proveo nešto više od šest godina...
Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'
NOVI MAĐARSKI PREMIJER

Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'

Magyar dolazi na vlast uz niz kontroverzi iz privatnog života • Optužbe za nasilje obilježile su mu brak • Tajna snimka otvorila pitanje političkog utjecaja na pravosuđe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026