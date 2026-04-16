Trump: 'Čelnici Libanona i Izraela razgovarat će prvi put nakon nekoliko desetljeća'

"Prošlo je puno vremena otkako su dvojica čelnika razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi sutra. Lijepo!" napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama objavljenoj prije ponoći u srijedu, po washingtonskom vremenu. Nije rečeno koji će libanonski i izraelski čelnici razgovarati, niti su izneseni drugi detalji. Sukob se razvio iz američko-izraelskog rata s Iranom, kada je Hezbolah, kojeg podržava Iran, 2. ožujka otvorio vatru u znak podrške Teheranu, što je potaknulo izraelsku ofenzivu u Libanonu samo 15 mjeseci nakon posljednjeg sukoba.

Washington je u srijedu izrazio optimizam u pogledu postizanja dogovora o okončanju rata s Iranom. Izraelski sigurnosni kabinet sastao se kasno u srijedu kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u Libanonu, rekao je visoki izraelski dužnosnik. Drugi visoki izraelski dužnosnik i visoki libanonski dužnosnik rekli su da je vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua pod velikim pritiskom Washingtona da postigne prekid vatre u Libanonu.

Netanyahu je u video izjavi objavljenoj u srijedu navečer rekao da izraelska vojska nastavlja napadati Hezbolah i da je na pragu "zauzimanja" južnolibanonskoga grada Bint Jbeila.

Visoki libanonski dužnosnik rekao je da je procjena Libanona bila da Izrael želi osigurati pobjedu u Bint Jbeilu prije nego što se postigne diplomatski napredak.

Izraelska vojska izjavila je da njezine trupe nastavljaju "ciljane kopnene operacije u južnom Libanonu".

U Izraelu su se oglasile sirene upozoravajući na rakete, zbog čega su stanovnici nekoliko sjevernih izraelskih gradova pobjegli u skloništa. Nema neposrednih izvješća o ozlijeđenima.

Hezbolah je nastavio s napadima, ispaljujući rakete na dva grada u Izraelu, izvijestila je televizija Al-Manar poveza s Hezbolahom.