Obavijesti

News

Komentari 0
REAKCIJE

HGK i inženjeri geodezije podržavaju Bačićeva pravila

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
HGK i inženjeri geodezije podržavaju Bačićeva pravila
Zagreb: Održana 132. sjednica Vlade Republike Hrvatske | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije očitovala se o novim Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, ističući dugoročan učinak koji će ove promjene imati na pravnu sigurnost vlasništva...

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije očitovala se o novim Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, ističući dugoročan učinak koji će ove promjene imati na pravnu sigurnost vlasništva, brže izdavanje dozvola i kvalitetnije prostorno planiranje. Njihovo prioćenje donosimo u cijelosti.

Donošenje novih Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji predstavlja značajan iskorak prema modernijem, transparentnijem i učinkovitijem sustavu upravljanja prostorom u Hrvatskoj, poručila je Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

„Iz perspektive geodetske struke i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, novi zakoni omogućuju jasnije definiranje postupaka, bolju integraciju prostornih podataka i jačanje profesionalnih standarda. Posebno je važno što se u svim fazama prostornog planiranja i gradnje, osigurava veća pravna sigurnost, kvalitetnija dokumentacija i brže provođenje projekata“, poručio je Vedran Car, predsjednik HKOIG-a.

ŽUSTRA RASPRAVA SDP-ovka prozvala novi Bačićev zakon: 'Pa od 1990-ih vidimo sustavnu pljačku i privatizaciju'
SDP-ovka prozvala novi Bačićev zakon: 'Pa od 1990-ih vidimo sustavnu pljačku i privatizaciju'

Dodatnu vrijednost predstavljaju i dostupnost podataka te digitalna transformacija postupaka. Integracija prostornih informacija na jedinstvenoj platformi građanima, lokalnoj samoupravi i investitorima omogućuje da na jednom mjestu prate sve korake postupka izdavanja građevinske dozvole, dobiju pristup relevantnim podacima te aktivno sudjeluju u procesima koji se tiču njihova prostora. Takva transparentnost ubrzava procedure, smanjuje administrativne prepreke i povećava povjerenje u sustav.

U kontekstu provedbe katastarskih izmjera građevinskih područja, novi zakoni dodatno dobivaju na važnosti jer omogućuju usklađivanje stvarnog stanja u prostoru s katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama.

„To je ključno za pravnu sigurnost vlasništva, brže izdavanje dozvola i kvalitetnije prostorno planiranje, a time se potvrđuje ključna uloga geodetske struke u svim fazama upravljanja prostorom – od izmjere i prikupljanja preciznih podataka do njihove primjene u procesu gradnje i razvoja naselja“, zaključio je predsjednik Komore.

Posebno se ističe i uvođenje jasnijih mehanizama za urbanu komasaciju, kao jednog od ključnih alata za racionalno upravljanje prostorom unutar izgrađenih i planiranih građevinskih područja. Urbana komasacija omogućuje pravednije prostorne preraspodjele, optimalno formiranje građevinskih čestica, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te stvaranje preduvjeta za kvalitetniji urbani razvoj, pri čemu geodetska struka ima središnju ulogu u tehničkom provođenju postupka i usklađivanju rješenja s prostornim planovima i stanjem na terenu.

Ovakve zakonodavne izmjene doprinose usklađivanju sa suvremenim tehnološkim rješenjima i europskim praksama, na dobrobit struke i društva u cjelini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen
Tu se ne može parkirati, ali on je iz Možemo: 'Ma teško je naći mjesto, žao mi je. Žurio sam se'
KAD ZASTUPNICI PARKIRAJU

Tu se ne može parkirati, ali on je iz Možemo: 'Ma teško je naći mjesto, žao mi je. Žurio sam se'

Činjenica jest da sam nekoliko puta tamo parkirao i to kad sam bio u najgoroj žurbi, kazao nam je saborski zastupnik Možemo!.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025