HGK i inženjeri geodezije podržavaju Bačićeva pravila

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije očitovala se o novim Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, ističući dugoročan učinak koji će ove promjene imati na pravnu sigurnost vlasništva, brže izdavanje dozvola i kvalitetnije prostorno planiranje. Njihovo prioćenje donosimo u cijelosti.

Donošenje novih Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji predstavlja značajan iskorak prema modernijem, transparentnijem i učinkovitijem sustavu upravljanja prostorom u Hrvatskoj, poručila je Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

„Iz perspektive geodetske struke i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, novi zakoni omogućuju jasnije definiranje postupaka, bolju integraciju prostornih podataka i jačanje profesionalnih standarda. Posebno je važno što se u svim fazama prostornog planiranja i gradnje, osigurava veća pravna sigurnost, kvalitetnija dokumentacija i brže provođenje projekata“, poručio je Vedran Car, predsjednik HKOIG-a.

Dodatnu vrijednost predstavljaju i dostupnost podataka te digitalna transformacija postupaka. Integracija prostornih informacija na jedinstvenoj platformi građanima, lokalnoj samoupravi i investitorima omogućuje da na jednom mjestu prate sve korake postupka izdavanja građevinske dozvole, dobiju pristup relevantnim podacima te aktivno sudjeluju u procesima koji se tiču njihova prostora. Takva transparentnost ubrzava procedure, smanjuje administrativne prepreke i povećava povjerenje u sustav.

U kontekstu provedbe katastarskih izmjera građevinskih područja, novi zakoni dodatno dobivaju na važnosti jer omogućuju usklađivanje stvarnog stanja u prostoru s katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama.

„To je ključno za pravnu sigurnost vlasništva, brže izdavanje dozvola i kvalitetnije prostorno planiranje, a time se potvrđuje ključna uloga geodetske struke u svim fazama upravljanja prostorom – od izmjere i prikupljanja preciznih podataka do njihove primjene u procesu gradnje i razvoja naselja“, zaključio je predsjednik Komore.

Posebno se ističe i uvođenje jasnijih mehanizama za urbanu komasaciju, kao jednog od ključnih alata za racionalno upravljanje prostorom unutar izgrađenih i planiranih građevinskih područja. Urbana komasacija omogućuje pravednije prostorne preraspodjele, optimalno formiranje građevinskih čestica, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te stvaranje preduvjeta za kvalitetniji urbani razvoj, pri čemu geodetska struka ima središnju ulogu u tehničkom provođenju postupka i usklađivanju rješenja s prostornim planovima i stanjem na terenu.

Ovakve zakonodavne izmjene doprinose usklađivanju sa suvremenim tehnološkim rješenjima i europskim praksama, na dobrobit struke i društva u cjelini.