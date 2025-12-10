SDP-ovka prozvala novi Bačićev zakon: 'Pa od 1990-ih vidimo sustavnu pljačku i privatizaciju'

Nakon žustre rasprave u Saboru i predstavljanja konačnog prijedloga triju zakona: o gradnji, prostornom uređenju i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu - oporba traži povlačenje ili treće čitanje. Upozoravaju kako su građani i struka iskazali protivljenje zakonu. Vladajuća većina kritike odbacuje i tvrdi kako se zakonima omogućuje priuštivo stanovanje.

Saborski zastupnik HDZ-a Petar Šimić u HRT-ovoj emisiji Otvoreno rekao je da su "sva tri prijedloga zakona u službi građana Republike Hrvatske".

- Danas smo u Saboru imali žustru raspravu. Novi prijedlozima zakona donose se reforme koje će spojiti prostor, gradnju i energetsku učinkovitost. Ide se u pravcu lakšeg dolaska do priuštivog stanovanja, upravo zbog brige o mladima i demografiji, pazeći na pravila koja su potrebna kada se donose ovako važni zakoni -rekao je Šimić.

Naglasio je kako je postojeći zakon pokazao potrebu za promjenom.

- Oporba inzistira na sporijoj promjeni, a mi smo spremni da zakoni stupe na snagu već od Nove godine - kazao je.

SDP-ovka Jasenka Auguštan-Pentek pita se zašto se Vladi žuri s usvajanjem zakona do Nove godine ako je sve u redu.

- Nije samo oporba rekla da nešto nije u redu, nego je i struka to rekla. Uporno su govorili da postoje manjkavosti. Nije problem da se zakon donese u korist građana, ali Vlada to ne čini. Oglasio se čak i HAZU koji to nikad ne čini. Ministar (Branko Bačić) postaje ministar opasnih namjera. Gura se to da se zakon mora donijeti s Novom godinom, kao da će nešto propasti ako se to ne učini - izjavila je.

Auguštan-Pentek smatra kako od 1990-ih "vidimo sustavnu pljačku, od privatizacije i pretvorbi, a sada idemo zadirati u prostor".

- Priuštivo stanovanje je dobra mjera, ali zašto se to ovako rješava? Došlo je do manjih preinaka, ali na prostoru još uvijek piše 'PŠ'. Znači, poljoprivredno ili šumsko. Imamo dovoljno neizgrađenih prostora gdje se to može raditi", istaknula je, dodavši kako to za građane koji nemaju pet tisuća eura za kvadrat stana znači da će ići "na šumska, izolirana područja gdje neće imati adekvatnu društvenu i javnu infrastrukturu".

Šimić joj je odmah odgovorio na to da ona nije dobro rastumačila" te naglasio da će se priuštivi stanovi graditi isključivo tamo gdje postoji odgovarajuća infrastruktura.

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić poručila je kako je "javni interes potpuno izbačen" iz prijedloga zakona.

- Zbog toga smo od prvog dana i javnog savjetovanja počeli pripremati kampanju i razgovarati sa strukom. Ako nije dovoljno ono što govori oporba, možda će građani shvatiti da je na javnom savjetovanju na ove zakone stiglo više od 3000 komentara. Reagirala su sva društva arhitekata, komora arhitekata, HAZU, a brojni stručnjaci upozoravaju na loše stvari u zakonu - smatra.