HGK: Poduzetnicima potreban natječaj u NPOO-u koji stavlja kvalitetu ispred brzine prijave

Hrvatska gospodarska komora snažno podržava model privremenog poziva za provedbu natječaja iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost prema kojemu će se svi prijedlozi zaprimljeni u definiranom vremenskom roku evaluirati te će se sastaviti rang lista u skladu s rezultatima ocjene kvalitete projektnih prijava. Također, Hrvatska gospodarska komora smatra da ponovna objava natječaja „Bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća“ po načelu privremenog poziva mora doći što ranije, u cilju bržeg pokretanja investicijskih ciklusa poduzeća koja na taj natječaj planiraju aplicirati.

U posljednja tri mjeseca predstavnici Komore vodili su intenzivne razgovore s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te drugim resornim ministarstvima, upozoravajući ih na problematiku „najbržeg prsta“, tj. modaliteta trajno otvorenog poziva za natječaje u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i neprestano ukazivali na činjenicu da većina hrvatskih poduzetnika smatra neprihvatljivim projekte od velike važnosti, koji su pripremljeni s ciljem generiranja nove dodane vrijednosti i inovacija u hrvatskom gospodarstvu, ocjenjivati metodom koja brzinu prijave stavlja uz kvalitetu projektnog prijedloga.

Koliko je važno osigurati da raspoloživa sredstva iz NPOO-a uistinu budu usmjerena najboljim projektima, koji će našoj zemlji omogućiti oporavak od krize uzrokovane pandemijom i poremećajima u dobavnim lancima, znaju i u najvećoj hrvatskoj konzultantskoj kući Apsolon, čija je članica Uprave Mirjana Samardžić Novoselec poručila:

„Pozdravljamo odluku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da sve buduće natječaje u sklopu NPOO-a, a to je posebno važno za one za koje postoji veliki interes poduzetnika, provodi po načelu privremeno otvorenog poziva u kojima se evaluiraju sve pristigle prijave. Vjerujem da će i sami prijavitelji cijeniti ovakav model, jer će se njime osigurati sredstva za najbolje projekte i inovacije koji će pomoći u brzoj transformaciji našega gospodarstva i razvoja onih grana koje mogu povećati rast produktivnosti i dodane vrijednosti proizvoda i usluga u kratkom roku. Ako to ne napravimo, riskiramo kronično ekonomsko zaostajanje te daleko bolniji prelazak na održivo i zeleno gospodarstvo koje je EU odredila u svojim ciljevima do 2030.“

Model otvorenog poziva, naime, koji brzinu stavlja ispred kvalitete prijava, ne doprinosi zdravom rastu i razvoju hrvatskoga gospodarstva kojeg zagovara HGK, stoga neki poduzetnici smatraju da je odluka o poništenju posljednjeg natječaja opravdana:

„Model tzv. najbržeg prsta je zaista besmislen. Zamislite da potrošite četiri mjeseca za pripremu za natječaj, angažirate konzultante i izdvojite sve moguće resurse u projekt, koji naposljetku ima neku težinu i onda vas „sruši“ neka milisekunda, bez da je itko pogledao kvalitetu projekta. Pratim komentare kolega poduzetnika koji ovu najnoviju odluku smatraju malo naprasnom. No, smatram da ovakvu praksu najbržeg prsta u nekom trenutku treba presjeći. Čak i da prema najbržem prstu prođemo, naš stav je da bismo svakako htjeli poništenje natječaja i nakon toga evaluaciju projekata prema kvaliteti. Pa radije bih da mi netko kaže da nismo prošli jer ima netko bolji, nego da sav naš trud poništi kriterij sekundi“ – izjavio je Igor Vrdoljak, predsjednik uprave Metal Producta.

HGK poziva sve poduzetnike, članice i nečlanice Komore, da javljaju svoje prijedloge i sugestije vezane uz temu NPOO natječaja, posebno imajući na umu i buduće razdoblje Višegodišnjeg financijskog okvira i novih natječaja usmjerenih u zelenu i digitalnu tranziciju te inovacije.

