HGK traži ukidanje zabrane građevinskih radova tijekom ljeta zbog 'skromnije sezone'

Hrvatska gospodarska komora zatražila je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja da lokalnoj samoupravi pošalje preporuku o ukidanju zabrane izvođenja građevinskih radova u ljetnom razdoblju

<p>Zahtjev smo poslali u ime građevinskih kompanija kojima je korona kriza bitno otežala uvjete rada. Za trajanja pandemije HGK se uspjela izboriti da se gradilišta ne zatvaraju i da što prije otvore trgovine građevinskim materijalima i opremom, što je očuvalo aktivnost i radna mjesta u branši. Potpuni prekid svih zemljanih i konstrukcijskih radova otežao bi oporavak i realizaciju zakazanih radova, a to bi nanijelo dodatnu financijsku štetu i posljedično dovelo do otpuštanja velikog broja radnika, istaknula je potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj, stoji u priopćenju Hrvatske gospodarske komore koje prenosimo u cijelosti:</p><p>Prema trenutnom Zakonu o gradnji, gradovi i općine mogu samostalno donositi odluke o zabrani radova, ali iz Sektora graditeljstva i komunalnog gospodarstva HGK poručuju da su zbog pandemije ostvareni iznimni uvjeti te da se uz ishođenje potrebnih odobrenja i suglasnosti lokalnih vlasti mora omogućiti nastavak aktivnosti.</p><p>- Ukidanje zabrane znatno bi pomoglo graditeljstvu i srodnim granama, a pri tom ne bi ozbiljnije ugrozilo turističku sezonu koja će zbog objektivnih razloga biti nešto skromnija, pojasnila je Čagalj.</p><p>HGK je u ime građevinskih tvrtki Splitsko-dalmatinske županije uputila dopis i gradonačelniku Splita, Andri Krstuloviću Opari, u kojem traži da se na području grada dozvole zemljani i konstrukcijski radovi u ljetnom razdoblju (od 15. lipnja do 15. rujna).</p><p>Opara je podržao prijedlog Komore i pozvao je sve zainteresirane investitore i izvođače da pošalju svoje zahtjeve za nastavak građevinskih radova tijekom ljeta kako bi ih mogao dati na raspravu Gradskom vijeću.</p><p>- U ovom trenutku smatram izuzetno važnim da se investicije koje najbrže mogu pokrenuti gospodarstvo, omoguće i potiču, stoga ću preporučiti Vijeću pozitivno rješavanje svih zaprimljenih zahtjeva“, poručio je Opara, stoji zaključno u priopćenju HGK-a. </p>