HGK: Ulazak u 'čekaonicu' za euro je velik uspjeh Hrvatske

Potvrđeni ulazak Hrvatske u europski tečajni mehanizam ERM II i bankovnu uniju još je jedan velik uspjeh Hrvatske i njezine ekonomske politike, ocijenila je u petak Hrvatska gospodarska komora (HGK)

<p>Europska središnja banka (ESB) i Europska komisija u petak poslijepodne su objavili da je Hrvatska ušla u europski tečajni mehanizam (ERM II), što je ključan korak u procesu uvođenja eura u Hrvatskoj, a Hrvatska narodna banka uspostavila je blisku suradnju s Europskom središnjom bankom. </p><p>HGK u priopćenju podsjeća da je Hrvatska put prema zamjeni nacionalne valute eurom zacrtala već samim početkom pregovora oko pristupanja Europskoj uniji, ali i da je, budući da ne postoji pravilo o nužnom razdoblju uvođenja eura, kao i druge članice sama odredila svoje korake na tom putu.</p><p>- Izrađene analize su pokazale da su uz specifičnosti Hrvatske, prije svega visoku i dugogodišnju razinu euroiziranosti, prednosti uvođenja eura veće od nedostataka, te je započet taj prilično zahtjevan proces koji je doveo do današnje odluke europskih institucija, ističu iz Komore.</p><p>Napominju kako, međutim, nije bila dovoljna samo želja, već je trebalo ispuniti kriterije konvergencije, dobiti službenu potvrdu prihvaćanja hrvatskog pisma namjere za ulazak u ERM II i pripadajućeg akcijskog plana s reformskim mjerama, a onda taj plan i provesti.</p><p>- Provedbu plana pozitivno su ocijenile države članice europodručja, Europska središnja banka i Europska komisija, što je omogućilo ulazak Hrvatske u ERM II. Tako je napravljen jedan od najvažnijih koraka prema očekivanom uvođenju eura kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj, navode iz HGK. </p><p>Komora stoga "čestita uključenima u ove procese te izražava nadu da će u najkraćem mogućem roku doći do uvođenja eura".</p><p>Inače, država članica koja želi uvesti euro mora najmanje dvije godine provesti u mehanizmu ERM II prije nego što uvede zajedničku europsku valutu, što znači da Hrvatska može računati na ulazak u eurozonu najranije 2023. godine.</p><p>- Zamjena nacionalne valute eurom trebala bi, prema ocjeni HGK, olakšati poslovanje poduzetnika, prije svega, ukidanjem valutnog rizika, ukidanjem mjenjačkih troškova te potencijalnim rastom kreditnog rejtinga i nižim troškovima financiranja, ali i prednostima dodatnog financiranja koje, primjerice, u aktualnoj krizi izazvanoj širenjem koronavirusa imaju članice europodručja, zaključuje se u priopćenju Komore.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Janša čestitao Plenkoviću na ulasku Hrvatske u ERM II</h2><p>Slovenski premijer Janez Janša čestitao je u petak hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, nakon sastanka o pandemiji koronavirusa, na ulasku Hrvatske u Europski tečajni mehanizam.</p><p>Janša je čestitao Plenkoviću na ulasku Hrvatske u ERM II kao i pobjedi HDZ-a na parlamentarnim izborima. </p><p>- Ja sam mislio da ćemo tu vijest čuvati do naše 'presice' u Zagrebu, ali sada će biti kraća, rekao je hrvatski premijer i zahvalio na čestitkama svome slovenskom kolegi.</p><p>Država članica koja želi uvesti euro mora najmanje dvije godine provesti u mehanizmu ERM II prije nego što uvede zajedničku europsku valutu, što znači da Hrvatska može računati na ulazak u eurozonu najranije 2023. godine.</p><p>Odluku o ulasku u ERM II donose zemlje koje sudjeluju u tom mehanizmu, to jest 19 zemalja eurozone i Danska te predstavnici Europske središnje banke.</p><p>Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše također je članica iste obitelji europskih pučkih stranaka u kojoj je i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), a slovenski premijer dao je potporu Plenkoviću i u izbornoj kampanji.</p>