HGSS gradi novu bazu u Osijeku

Hrvatska gorska služba spašavanja po prvi puta će graditi svoju bazu u Osijeku, čija se vrijednost procjenjuje na 550.000 eura. Time će se riješiti problem trajnog smještaja budući da članovi osječkog HGSS-a trenutno borave u iznajmljenom prostoru, najavljeno je u četvrtak.

Na potpisivanju ugovora o dodjeli sredstava osječko-baranjska županica Nataša Tramišak kazala je kako je HGSS jedna od temeljnih sastavnica sustava civilne zaštite. Stoga je Županija odlučila pomoći HGSS-u u izgradnji njihove baze, koju prvi puta grade na ovome području, kako bi imali adekvatno mjesto za rad i obuku svojih članova.

Foto: MRM_

Iz proračuna je izdvojeno 50 tisuća eura za početak radova na izgradnji ovoga objekta, a ove je godine Županija HGSS-u već donirala 15 tisuća za opremu i redovne aktivnosti. Podsjetila je kako djelatnici HGSS- uvijek žurno izlaze na intervencije u kriznim situacijama, posebice kada je riječ o teškim i nepristupačnim terenima.

Foto: MRM_

- Svjesni smo različitih vremenskih ekstrema posljednjih godina, a također požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda, u kojima dolazi do ugroze stanovništva i imovine. Kada imamo spreman sustav Civilne zaštite možemo odgovoriti na sve potrebe i rješavati krizne situacije tako da zaštitimo živote naših građana - poručila je Tramišak.

Pročelnik osječke stanice HGSS-a Krešimir Burazin napominje kako do vlastite baze pokušavaju doći od osnutka stanice 2009., a trenutno su smješteni u iznajmljenom prostoru sportske dvorane "Gradski vrt", što nije primjeren prostor za njihove potrebe.

Novi objekt bit će u osječkom naselju Podravlje, na zemljištu u vlasništvu grada Osijeka, gdje će biti u trajnom najmu, s pravom građenja. Burazin vjeruje kako će uz pomoć Županije, državnog proračuna te uskoro i iz gradskog proračuna, nakon rebalansa, moći započeti izgradnju.

Foto: MRM_

- To je važno za naše redovne aktivnosti, obuku i treninge naših pripadnika te skladištenje opreme, koju koristimo za spašavanje - rekla je. Osječka stanica HGSS-a tenutno ima 26 aktivnih članova te 15 pričuvnih.