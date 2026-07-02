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VRIJEDNOST 550.000 EURA

HGSS gradi novu bazu u Osijeku

Piše HINA,
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HGSS gradi novu bazu u Osijeku
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Foto: MRM_
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Time će se riješiti problem trajnog smještaja budući da članovi osječkog HGSS-a trenutno borave u iznajmljenom prostoru

Hrvatska gorska služba spašavanja po prvi puta će graditi svoju bazu u Osijeku, čija se vrijednost procjenjuje na 550.000 eura. Time će se riješiti problem trajnog smještaja budući da članovi osječkog HGSS-a trenutno borave u iznajmljenom prostoru, najavljeno je u četvrtak.

Na potpisivanju ugovora o dodjeli sredstava osječko-baranjska županica Nataša Tramišak kazala je kako je HGSS jedna od temeljnih sastavnica sustava civilne zaštite. Stoga je Županija odlučila pomoći HGSS-u u izgradnji njihove baze, koju prvi puta grade na ovome području, kako bi imali adekvatno mjesto za rad i obuku svojih članova.

Foto: MRM_

Iz proračuna je izdvojeno 50 tisuća  eura za početak radova na izgradnji ovoga objekta, a ove je godine Županija HGSS-u već donirala 15 tisuća za opremu i redovne aktivnosti. Podsjetila je kako djelatnici HGSS- uvijek žurno izlaze na intervencije u kriznim situacijama, posebice kada je riječ o teškim i nepristupačnim terenima. 

Foto: MRM_

- Svjesni smo različitih vremenskih ekstrema posljednjih godina, a također požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda, u kojima dolazi do ugroze stanovništva i imovine. Kada imamo spreman sustav Civilne zaštite možemo odgovoriti na sve potrebe i rješavati krizne situacije tako da zaštitimo živote naših građana - poručila je Tramišak.

Pročelnik osječke stanice HGSS-a Krešimir Burazin napominje kako do vlastite baze pokušavaju doći od osnutka stanice 2009.,  a  trenutno su smješteni u iznajmljenom prostoru sportske dvorane "Gradski vrt", što nije primjeren prostor za njihove potrebe.

Novi objekt bit će  u osječkom naselju Podravlje, na zemljištu u vlasništvu grada Osijeka, gdje će biti u trajnom najmu, s pravom građenja. Burazin vjeruje kako će uz pomoć Županije, državnog proračuna te uskoro i iz gradskog proračuna, nakon rebalansa, moći započeti izgradnju. 

Foto: MRM_

- To je važno za naše redovne aktivnosti, obuku i treninge naših pripadnika te skladištenje opreme, koju koristimo za spašavanje - rekla je. Osječka stanica HGSS-a tenutno ima 26 aktivnih članova te 15 pričuvnih.

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