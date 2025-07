HGSS gubi pomoć helikoptera MORH-a: Vojska će uskakati do kraja rujna, a onda sve staje...

Članovi HGSS-a su još jednom, u suradnji s pripadnicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, odnosno eskadrilom transportnih helikoptera, uspješno proveli akciju spašavanja teško ozlijeđene žene na nepristupačnom terenu Samarskih stijena u središnjem dijelu Velike Kapele u Gorskom kotaru. Bilo je to u nedjelju. U akciji su sudjelovala 23 gorska spasioca iz Delnica, Ogulina i Koprivnice. Ozlijeđenu ženu helikopter HRZ-a prevezao je do helidroma Delta, gdje ju je preuzeo tim Hitne medicinske pomoći Rijeka. Dan ranije HGSS je upućen i na teren između doma na Hahliću i vrha Vidalj, no prije nego što su krenuli u pomoć muškarcu koji nije davao znakove života, na teren je krenuo tim helikoptera Helikopterske hitne medicinske službe (HHMS-a) i zemaljski tim koji ga nije mogao locirati.

