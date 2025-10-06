HGSS je pronašao nestalu ženu u rijeci Dobri, u bolnici je...

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja uspjeli su jučer pronaći i spasiti stariju ženu koja je, iz još nepoznatog razloga, zaglavila u rijeci Dobri.

Kako su objavili na svojim stranicama, potraga je počela u nedjelju uvečer. Policajci iz Delnica dobili su informaciju kako je nestala starija žena na području Moravica. Odmah su alarmirali sve službe kako bi je pronašli

Foto: HGSS stanica Delnice

U akciju je krenulo 18 spasilaca s četiri vozila i dronom. U 23.20 sati pronašli su ozlijeđenu u vodi u rijeci Dobri.

- Nakon izvlačenja i pružanja prve pomoći spašavatelji su je predali djelatnicima hitne medicinske pomoći Vrbovsko - napisali su iz HGSS-a.