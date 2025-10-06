Obavijesti

News

Komentari 0
PROMRZLA

HGSS je pronašao nestalu ženu u rijeci Dobri, u bolnici je...

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
HGSS je pronašao nestalu ženu u rijeci Dobri, u bolnici je...
5
Foto: HGSS stanica Delnice

Policajci iz Delnica dobili su u nedjelju uvečer dojavu kako je nestala starija žena na području Moravica. Odmah su alarmirali sve službe kako bi je pronašli

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja uspjeli su jučer pronaći i spasiti stariju ženu koja je, iz još nepoznatog razloga, zaglavila u rijeci Dobri.

Kako su objavili na svojim stranicama, potraga je počela u nedjelju uvečer. Policajci iz Delnica dobili su informaciju kako je nestala starija žena na području Moravica. Odmah su alarmirali sve službe kako bi je pronašli

Foto: HGSS stanica Delnice

U akciju je krenulo 18 spasilaca s četiri vozila i dronom. U 23.20 sati pronašli su ozlijeđenu u vodi u rijeci Dobri.

- Nakon izvlačenja i pružanja prve pomoći spašavatelji su je predali djelatnicima hitne medicinske pomoći Vrbovsko - napisali su iz HGSS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025