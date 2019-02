HGSS-ovci spasili planinara na najvišem vrhu Južne Amerike

Članovi HGSS-a često imaju akcije spašavanja u Hrvatskoj, ali vjerojatno se nikada nije dogodilo da nekoga spašavaju u - Južnoj Americi.

Naime, dva člana HGSS-a iz Šibenika sredinom veljače bili su dio ekspedicije na Aconacaugi, najvišem planinskom vrhu Južne Amerike visokom 6962 metra. Tijekom ekspedicije došlo je do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja jednog od planinara.

Foto: HGSS Šibenik

Njega su zatekli na kampu Colera koji se nalazi na visini od skoro 6000 metara. Planinar je imao vidljive znakove visinske bolesti, dehidracije i hipoglikemije.

Bilo mu je ptorebno brzo spuštanje do helikoptera i hitan transport do liječnika. Tu su u pomoć uskočili članovi HGSS-a koji su sudjelovali u višestanom spuštanju unesrećenog do kampa Nido de Condores na 5400 metara.

Foto: HGSS Šibenik

Unesrećeni je nakon liječničke kontrole hitno prebačen u vojnu bolnicu na daljnje liječenje, izvjestio je HGSS.