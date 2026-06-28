HGSS spašavao bračni par na Biokovu: 'Nisu imali vode na 36°C. Dok je Hrvatska igrala...'

HGSS iz Makarske imao je u subotu navečer složenu intervenciju.

"Dok je Hrvatska igrala svoju utakmicu, mi smo igrali jednu drugu. Protivnik ovog puta nisu bili nogometaši Gane, nego toplinski val i surovo Biokovo.Niti sedam dana nakon dvije akcije u kojima su spašena dva ljudska života, HGSS Stanica Makarska ponovno je intervenirala na Biokovu. Na predjelu ispod vrha Bukovac, iznad Baške Vode u problemima se našao mladi bračni par, strani državljani, koji su tijekom poslijepodnevnog uspona ostali bez dovoljne količine vode. Na temperaturi od oko 36 , bez odgovarajuće planinarske obuće i odjeće te uz podcjenjivanje zahtjevnosti terena, jedna osoba je zbog dehidracije i iscrpljenosti postala dezorijentirana te više nije bila u stanju samostalno nastaviti kretanje. Poziv za pomoć zaprimljen je putem dežurnog telefona u 21:30 sati", kažu.

Foto: HGSS Makarska/Facebook

Na teren je odmah upućeno 16 spašavatelja HGSS Stanice Makarska s pet vozila.

Foto: HGSS Makarska/Facebook

"Formacija 6:4:6,svatko na svojoj poziciji. Bez rezervi, bez zamjena. Samo s jednim ciljem, sigurno vratiti unesrećene s planine. Unesrećeni je lociran uz pomoć bespilotne letjelice. Nakon pružene prve pomoći, zbog teške iscrpljenosti i nemogućnosti hoda transportiran je u nosilima do vozila hitne medicinske pomoći, gdje je daljnju skrb preuzeo tim HMP-a. Akcija je završila u 2 sata ujutro dolaskom svih spašavatelja u stanicu. Nakon nekoliko sati borbe protiv vrlo zahtjevnog protivnika, konačni rezultat bio je: HGSS Makarska vs. Toplinski val i Biokovo, 2 : 0 Posljednjih tjedana gotovo svakodnevno interveniramo zbog posljedica visokih temperatura, nedovoljne pripreme i podcjenjivanja planine", kažu iz HGSS-a.

Foto: HGSS Makarska/Facebook

"Još jednom apeliramo na sve posjetitelje Biokova: tijekom razdoblja ekstremnih vrućina izbjegavajte zahtjevne uspone, ponesite dovoljno vode, nosite odgovarajuću obuću i odjeću te realno procijenite svoje mogućnosti. Bravo Hrvatska, idemo dalje!", kažu HGSS-ovci.