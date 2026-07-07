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HGSS spašavao ženu na Visu: Ozlijedila nogu na brodu

Piše Ivan Jukić,
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HGSS spašavao ženu na Visu: Ozlijedila nogu na brodu
Foto: HGSS
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Nakon dolaska na mjesto događaja unesrećenoj su imobilizirali ozlijeđenu nogu, a potom je gumenjakom prevezli do obale

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja iz Splita u utorak su intervenirali na otoku Visu, gdje su pružili pomoć ženi koja je ozlijedila nogu na brodu.

U akciji su sudjelovali pripadnici HGSS-ove Ispostave Vis. Nakon dolaska na mjesto događaja unesrećenoj su imobilizirali ozlijeđenu nogu, a potom je gumenjakom prevezli do obale.

Na obali su je predali timu hitne medicinske pomoći koji je preuzeo daljnju skrb o ozlijeđenoj ženi.

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