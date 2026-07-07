Nakon dolaska na mjesto događaja unesrećenoj su imobilizirali ozlijeđenu nogu, a potom je gumenjakom prevezli do obale
PRAVA DRAMA
HGSS spašavao ženu na Visu: Ozlijedila nogu na brodu
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Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja iz Splita u utorak su intervenirali na otoku Visu, gdje su pružili pomoć ženi koja je ozlijedila nogu na brodu.
U akciji su sudjelovali pripadnici HGSS-ove Ispostave Vis. Nakon dolaska na mjesto događaja unesrećenoj su imobilizirali ozlijeđenu nogu, a potom je gumenjakom prevezli do obale.
Na obali su je predali timu hitne medicinske pomoći koji je preuzeo daljnju skrb o ozlijeđenoj ženi.
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