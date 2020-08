HGSS spasio dva paraglajdera: Pali u razmaku od nekoliko sati

Srećom, brzom akcijom spasitelja oba stranca su pronađena i prebačena u splitsku bolnicu te su izvan životne opasnosti. Jedan je slomio nogu, a drugi ima prijelom ruke

<p>Oko 18 sati na Biokovu je pao i drugi paraglider! Koji sat ranije su naime pripadnici HGSS-a već imali pune ruke posla spašavajući stranca koji je izgubio kontrolu nad svojim paragliderom, pao na brdo te slomio nogu. Srećom, brzom akcijom spasitelja oba stranca su pronađena i prebačena u splitsku bolnicu te su izvan životne opasnosti – drugi je imao prijelom ruke.</p><p>- Očigledno je danas loša termika iznad Makarske. Prvog paraglidera smo locirali popodne, a zbog vjetra te kako se do njega ipak moglo doći pješice, ekipa je došla do ozlijeđenog muškarca po terenu, stavili su ga u nosila, imobilizirali te prebacili do zaravni gdje je ukrcan u helikopter. Drugi paraglider je izvučen “konvencionalnim” putem, dakle ponovno pješice, a potom vozilom prebačen u Split - potvrdio nam je šef Hrvatske gorske službe spašavanja<strong> Srđan Vrsalović. </strong></p><p>U prvoj akciji spašavanja sudjelovalo 15 pripadnika HGSS stanice Makarska te 4 dežurna letača spašavatelja iz Divulja, a u drugoj sedam pripadnika HGSS-a, četvorica iz dežurne ekipe te trojica iz HGSS-a Makarska, uz posebne zahvale posadi helikoptera HRZ-a, koji su također uvijek spremni na ovakve misije...</p>