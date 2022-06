HGSS Split spasio čovjeka iz stijene: 'Vikao je upomoć, bio je potresen. To su jako strme litice'

Unesrećenog smo locirali pomoću drona koji je imao termovizijsku kameru, žalio se na uganuće koljena, no najviše od svega bio je potresen, kaže nam Darko Gavrić-Čerčo, pročelnik HGSS Stanice Split.

Naime, noćas u nedjelju oko 2.59 dežurni telefon HGSS Stanice Split primio je poziv centra 112 kojem je policija javila kako iz stijene Kozjak, istočno od doma Putalj, netko uporno viče upomoć.

- Odmah smo krenuli s jednim potražnim timom od 13 članova i sa psom. Pristupili smo s dvije strane stijene, ispod i iznad, no na kraju smo odlučili da će čovjeka lakše biti zvući navrh stijene. Bio je vidno potresen, u teškom psihičkom stanju, no na neki način se ipak uspio snaći. Vezao se kaišom za jedno stablo s obzirom da nije bio u litici, a dodatno se privezao i jaknom - kaže nam Gavrić, koji dodaje kako se ne radi o intervenciji, već o jednom klasičnom spašavanju, koje je na svu sreću prošlo dobro.

Ipak, kaže da bez obzira što im je teren poznat, on je zahtjevan zbog strmih litica.

- To su jako strme litice, no sve je dobro završilo. Radi se o mlađem, lokalnom čovjeku. Najvažnije je da nije imao teških tjelesnih ozljeda i da je sve dobro prošlo. Nama jedna neprospavana noć ništa ne znači kad vidimo da je čovjek na sigurnom. Dobro je činiti dobro, to je naš moto - zaključio je Gavrić.

Spašeni čovjek na Hitnu je primljen jutros oko 6 sati.

