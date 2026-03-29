BROJNE CESTE NEPROHODNE

HGSS u nevremenu spašavao stranca kraj Delnica, spasili i planinara na Medvednici

Piše Emirat Asipi,
Foto: HGSS

Nastavljamo pratiti stanje na terenu i pozivamo građane na oprez te pridržavanje uputa nadležnih službi, objavili su iz HGSS-a na društvenim mrežama

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) od petka ujutro angažirana je na više lokacija diljem zemlje zbog posljedica snažnog nevremena, olujnog vjetra i obilnog snijega, izvijestili su iz te službe. Uz već ranije zabilježene intervencije, pripadnici HGSS-a sudjelovali su u nizu dodatnih akcija na terenu. Na Medvednici su članovi Stanice Zagreb raščišćavali prilaze vlastitim prostorijama, evakuirali zaštitara s područja Brestovca te spašavali ozlijeđenog planinara s staze Leustek. Na istom području i dalje su angažirani zajedno s Vatrogasnom postrojbom Zagreb, a u nevremenu je teže oštećeno i jedno vozilo zagrebačke stanice.

HGSS Stanica Delnice intervenirala je u Zalesini, gdje je zbog neprohodne ceste i prekida željezničkog prometa zbrinut strani državljanin.

Na području Saborskog pripadnici Stanice Ogulin sudjeluju u saniranju posljedica snježne oluje, obilaze starije i nemoćne mještane te pružaju pomoć djelatnicima HEP-a.

SPASILI ZAMETENU OBITELJ Detalji dramatične akcije kod Plitvica: 'Bili su van sebe kad sam došao, dijete je plakalo...'
Detalji dramatične akcije kod Plitvica: 'Bili su van sebe kad sam došao, dijete je plakalo...'

- Tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana članovi Stanice Požega obišli su područja Papuka i Psunja. Zbog snijega i otežanih uvjeta zatvorena je cesta Velika - Nevoljaš - Jankovac, a iz HGSS-a apeliraju na građane da ne pokušavaju prometovati tom dionicom. Cesta Pakrac - Omanovac je prohodna, planinarski dom je otvoren i opskrbljen električnom energijom. Nastavljamo pratiti stanje na terenu i pozivamo građane na oprez te pridržavanje uputa nadležnih službi - objavili su na društvenim mrežama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

