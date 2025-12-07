Obavijesti

Hilda (107) za 24sata: Bila sam špijunka partizanima, strašni Gestapo mi je ucijenio glavu...'

Piše Veronika Miloševski,
Hilda (107) za 24sata: Bila sam špijunka partizanima, strašni Gestapo mi je ucijenio glavu...'
24sata Zagreb: Hilda Hećej (106) najstarija je žena u Hrvatskoj | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hilda Hećej jedna je od najstarijih Hrvatica. U Domu za starije i nemoćne Maksimir živi zadnjih 50-ak godina... Ispričala je svoju nevjerojatnu životnu priču...

Tek sada mi je postalo dosadno. Prije dva tjedna. Da mogu, život bi ponovila točno onako kako sam ga živjela. Bilo je opasno, a ja jako volim opasne situacije, ispričala nam je Hilda Hećej (107), jedna od najstarijih osoba u Hrvatskoj.

