Hilda Hećej jedna je od najstarijih Hrvatica. U Domu za starije i nemoćne Maksimir živi zadnjih 50-ak godina... Ispričala je svoju nevjerojatnu životnu priču...
Hilda (107) za 24sata: Bila sam špijunka partizanima, strašni Gestapo mi je ucijenio glavu...'
Tek sada mi je postalo dosadno. Prije dva tjedna. Da mogu, život bi ponovila točno onako kako sam ga živjela. Bilo je opasno, a ja jako volim opasne situacije, ispričala nam je Hilda Hećej (107), jedna od najstarijih osoba u Hrvatskoj.
